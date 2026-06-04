Celníci v Plzeňském kraji zadrželi přes 50 tun odpadu z Francie a Německa

Dvě zásilky odpadů o celkové hmotnosti přesahující 50 tun zadrželi celníci v Plzeňském kraji. Oba náklady přepravovali polští dopravci, kteří nebyli schopni celníkům doložit legální a ekologicky bezpečné nakládání s odpadem. Kamiony zadrželi celníci na přelomu dubna a května, mluvčí plzeňského celního úřadu Marcela Kašparová o nich informovala ČTK dnes. Oba případy celníci předali České inspekci životního prostředí a ministerstvu životního prostředí, které rozhodne o dalším postupu.
Na konci dubna odhalila hlídka plzeňských celníků pokus o převoz 24,3 tuny plastového odpadu z Francie, který směřoval na Moravu. "Následné šetření jednoznačně prokázalo, že není doloženo, jakým způsobem má být odpad využit. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o zadržení zásilky i celé jízdní soupravy," uvedla Kašparová. O týden později celníci zadrželi přepravu 26,5 tuny stavebního odpadu z Německa. Dopravce opět neprokázal další využití odpadu.
Přeshraniční přeprava odpadu na území ČR je přípustná pouze tehdy, když se po zpracování skutečně dále využije, například když po recyklaci nahradí primární suroviny nezbytné pro výrobu, zdůraznila Kašparová. "Není-li tento účel věrohodným způsobem doložen, je taková přeprava považována za nepřípustnou," dodala.
Nelegálním dovozem odpadu do ČR se v minulosti zabývala nejen inspekce životního prostředí, ale také policie. Ve středu například policisté z Bruntálu obvinili čtyři osoby a stejný počet firem v souvislosti s dovozem zhruba 600 tun nelegálního německého odpadu do Česka. Podle policie šlo o organizovanou skupinu. Jejím členům hrozí až pět let vězení. Čtyři obviněné firmy podle policie od června 2024 do ledna 2025 přepravily ve zhruba 30 kamionech bezmála 600 tun odpadu který skončil na nelegálních skládkách v Jiříkově na Bruntálsku či v Horních Heršpicích u Brna. Odvézt jej postupně nechaly na své náklady německé úřady.