Nejnižší cenu tepla oznámila pro letošní rok Plzeňská teplárenská zásobující většinu domácností v Plzni. Meziročně poskočí o 4,5 procenta na necelých 898 korun za GJ s DPH.
Za ni se řadí Tachov s cenou 980 korun za GJ s DPH a meziročním snížením o více než 10 procent. Třetí v pořadí končí Rokycany s cenou téměř 1 023 korun za GJ a meziročním zvýšením o 2,5 procenta. Následují Domažlice s cenou 1078 korun a meziročním snížením o více než tři procenta, na chvostu jsou Klatovy s cenou přes 1 194 korun.
Důvodem je fakt, že cenu zvyšuje využití nejen plynu, ale i uhlí. Jednatel Domažlické správy nemovitostí Petr Krbec uvedl, že odběratelé tepla a teplé užitkové vody v Domažlicích připojení na centrální zdroje vytápění ve vlastnictví města Domažlice budou mít nižší ceny hlavně díky současnému pozitivnímu vývoji ceny zemního plynu. „Ten byl pro rok 2026 zajištěn centrálním nákupem města na pražské energetické burze,“ doplnil Krbec.
Rozdílné ceny tepla se ve městech Plzeňského kraje začínají srovnávat
I městské společnosti Správa majetku a údržby Tachov se podařilo pro rok 2026 nakoupit plyn za výhodnější cenu. „Domácnosti napojené na centrální dodávku tepla tak v letošním roce ušetří,“ vysvětlil meziročně o desetinu nižší cenu tepla místostarosta města Jan Straka.
Generální ředitel plzeňské teplárny Václav Pašek uvedl, že například náklady na vytápění a dodávku teplé vody pro běžnou čtyřčlennou domácnost v panelákovém bytě se spotřebou 25 GJ za rok se kvůli nárůstu ceny v Plzni zvýší o zhruba 80 korun za měsíc.
Kubík vody za více než 157 korun
Ceny tepla v největších městech se navzájem rok od roku přibližují. U vody je to podobné, výjimkou je Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., která je členem nadnárodní skupiny Veolia, kde kubík vody bude letos za více než 157 korun. Oproti Klatovům s cenou přes 93 korun, což je nejméně z velkých měst v Plzeňském kraji, je to rozdíl téměř 69 procent.
V Rokycanech a ve Strašicích končí platnost finančního modelu Státního fondu životního prostředí, který byl spojen s dotací v rámci projektu Čistá Berounka – etapa II, část C. V letech 2010 až 2013 došlo k výstavbě nové kanalizační sítě v Borku za finanční podpory Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR – Fondy soudržnosti, OPŽP.
Ředitel rokycanské vodárenské firmy Petr Pösinger vysokou cenu vysvětlil finančním vyrovnáním, které bylo finální fází tohoto dotačního projektu. „Negativní dopad tohoto vyrovnání je téměř 13 korun na metr krychlový vody,“ uvedl Pösinger. I bez tohoto vyrovnání by ale cena vody byla nejvyšší z největších měst v kraji.
V Rokycanech také kleslo množství odváděné a čištěné odpadní srážkové vody o zhruba 15 000 metrů krychlových, což má za následek zdražení o dvě koruny na kubík. Zvýšení provozních nákladů zdraží podle ředitele v roce 2026 vodu z rokycanské vodárny o dalších 3,50 korun na kubík.
Únosná cena za vodu je 187 korun za kubík
„Ministerstvo zemědělství každoročně stanovuje takzvanou sociálně únosnou cenu vody. Pro Plzeňský kraj je tato hodnota pro rok 2026 určena na 187,04 Kč/m3 s DPH. Výsledná cena pro Rokycany se tedy stále drží pod tímto limitem,“ připomněl Pösinger.
U cen nájemného, městské hromadné dopravy, poplatku za psa a za odvoz komunálního odpadu převažuje v největších městech kraje stabilita. Lidé vesměs zaplatí za služby to, co v roce 2025.