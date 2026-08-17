Centrem letošní Hradozámecké noci bude zámek Horšovský Týn s japonským programem

Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku bude 22. srpna centrem celostátní akce Hradozámecká noc. Návštěvníkům připomene příběh japonské hraběnky Micuko Coudenhove-Kalergi, která se na přelomu 19. a 20. století provdala do evropské šlechtické rodiny, řekla ČTK mluvčí českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
Zámek v Horšovském Týně je jednou z hlavních památek letošního projektu Po stopách šlechtických rodů: Šlechta na cestách. Pro Hradozámeckou noc přichystal ochutnávku Japonska, například komentované prohlídky expozice o Micuko, tradiční bubnování, samurajské souboje a divadelní představení. "Od 17:00 do 21:00 budou probíhat také workshopy kaligrafie, skládání origami a výroby ozdobných šňůr kumihimo. Návštěvníci si budou moci zapůjčit kimono, prohlédnout si výstavu bonsají a kaligrafií nebo ochutnat sushi a japonské koktejly," přiblížila program Slabová.
V Plzeňském kraji se do Hradozámecké noci zapojí 11 památek, které po setmění nabídnou speciální prohlídky, koncerty či divadlo. Zámek Červené Poříčí na Klatovsku doplní historické interiéry předzámčí s expozicí o cestování šlechty o květinové aranže, svíce a lampy. Klášter Kladruby na Tachovsku spojí Hradozámeckou noc s pozorováním Slunce a noční oblohy, přednáškou o sluneční aktivitě a s večerní prohlídkou klášterního kostela.
Zámek Kozel na Plzeňsku se s prohlídkami, hudbou, tancem, šermíři a sokolnickými ukázkami přenese do roku 1870. Po stopách hraběnky Lažanské se vydají návštěvníci zámku Manětín na Plzeňsku při prohlídkách věnovaných časům, kdy poznávání Evropy patřilo k základům šlechtické výchovy. Na zámku Nebílovy prohlídky nabídnou tři příběhy - takzvanou tulipánovou horečku, poslední pistolový souboj v českém království a vznik unikátní barokní výmalby tanečního sálu. Do života mnichů cisterciáků a jejich přísného řádu nechá nahlédnout klášter Plasy na severním Plzeňsku.
Stovky svící osvítí největší českou hradní zříceninu Rabí na Klatovsku, kde budou nádvořími, sklepením i vyhlídkovými místy lidé procházet bez průvodce. Hrad Švihov na Klatovsku oživí vystoupení rytířů, sokolnické ukázky, gotické tance či koncert skupiny Ginevra. Tachovský zámek zve na kostýmované prohlídky. Do časů první republiky se vrátí zámek Velhartice, kde bude také koncert skupiny Bosanoha či módní přehlídka inspirovaná módou 20. a 30. let minulého století.