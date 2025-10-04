„V pøízemí se nachází restaurace ladìná do pøírodního stylu s døevìným obložením a èernými okenicemi a venkovní terasou, kuchynì, skladové prostory, sál pro hosty a sociální zaøízení,“ popsal øeditel Domažlických mìstských lesù Josef Forst.
V horním patøe je ubytování pro zhruba jednu školní tøídu. „Možné je buï v turistickém pokoji nebo v apartmánu s vlastním sociálním zaøízením a kuchyòkou,“ nabízí možnosti Forst.
Majitelem budovy a zároveò investorem pøestavby bývalé roty pohranièníkù je mìsto Domažlice. Jeho starosta Stanislav Antoš se domnívá, že ubytování budou využívat zejména školní výpravy, pøípadnì turistické èi sportovní oddíly. „Protože na Èerchov je omezený vjezd automobilù, je chata urèena pìším návštìvníkùm,“ vysvìtlil domažlický starosta.
Èerchov je znovu pøístupný turistùm, z vojenských budov zbyla jediná
V pøestavìném objektu se vytápí tepelným èerpadlem a døevem a práce na nìm trvaly celkem rok. Akce vyšla na 20 milionù korun.
Slavnostní pøedstavení horské chaty odstartuje v sobotu ve 12 hodin a program je naplánovaný až do 17. hodiny. Chybìt nebude dudácká kapela, komentovaná prohlídka po okolí, výstava o historii Kurzovy vìže èi u pøíležitosti 20 let existence CHKO Èeský les, køest nového turistického prùvodce na Èerchov, divadelní pøedstavení, stromová lanovka a mnohé další.
Pøed samotnou pøestavbou roty pohranièníkù nechalo mìsto zboøit deset bývalých armádních budov. Na vrcholu tak kromì roty zùstala stát už jen kamenná Kurzova rozhledna a betonová vojenská vìž.
Organizátoøi poèítají, že o otevøení chaty bude mít veøejnost velký zájem, proto posílili na sobotu autobusovou dopravu až na vrchol. Pøipravili také záchytné parkovištì pro osobní automobily, vlak vyjede i na mimoøádnì prodlouženou trasu z Plznì až do Èeské Kubice. Odtud pùjdou turisté pìšky.