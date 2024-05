Plzeň rozšíří sportoviště v Černicích, Litice plánují úplně nový areál

Na akci už úřady vydaly územní rozhodnutí i stavební povolení. Nyní se pracuje na prováděcí dokumentaci. Cena za vylepšení areálu se předběžně odhaduje na zhruba 40 milionů korun.

„Každé sportoviště na území města je prospěšné a potřebné,“ řekl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO. Ten věří, že podobné investice pomáhají k tomu, aby přilákaly k pohybovým aktivitám víc mladých lidí a dětí.

V areálu TJ Sokol Černice bude nově fotbalové hřiště s umělým trávníkem, víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem a dětské hřiště. Projekt počítá s osvětlením sportovišť, oplocením, výstavbou chodníků a osázením zelení.

Sokol v současné době využívá pouze jedno hřiště s přírodním travnatým povrchem, které je hlavně na jaře a na podzim neúměrně zatížené. Vzhledem k počtu členů Sokola, zejména v žákovských a dorosteneckých kategoriích, není klub na jediné travnaté ploše schopen zajistit plnohodnotný tréninkový a herní proces pro všechna družstva.

Zemní práce by mohly začít v příštím roce

„Rozvoj sportovního areálu je pro náš obvod vzhledem ke stále rostoucímu počtu obyvatel Černic obrovským přínosem. Hřiště totiž využívají nejen členové Sokola, ale také žáci základní a mateřské školy a veřejnost,“ uvedl starosta Městského obvodu Plzeň 8 – Černice Vladislav Sloup.

Podle starosty městská část do budoucna počítá ještě v areálu například s dostavbou atletické dráhy, dalším malým hřištěm s umělým trávníkem a bufetem. Vladislav Sloup tvrdí, že úřady začnou zajišťovat dokumentaci k provedení stavby a výběr dodavatelské firmy. Předpokládá, že pokud bude příprava probíhat bez komplikací, pak bude do konce letošního roku dokončena.

„V příštím roce by mohly začít zemní práce,“ vysvětlil. Jednalo by se o první etapu, která se týká zejména nového fotbalového hřiště s umělým povrchem. Potom by přišla na řadu další dvě hřiště pro veřejnost. Starosta zatím nemá přesnější představu, kdy budou všechny plánované práce v areálu dokončeny. “Tak dva tři roky to určitě trvat bude,“ konstatoval.

Plány na nový areál v Liticích

Vybudování nových sportovišť radnice plánuje také v oblasti městského obvodu Plzeň-Litice. Tam má na ploše zhruba 15 hektarů na levém břehu přehradní nádrže České údolí vzniknout areál s hřištěm pro americký fotbal, rugby nebo baseball.

Primátor Roman Zarzycký už začátkem roku prezentovat, že je na areál připravena studie. Uvedl, že se počítá s kapacitou pro 200 sportovců a 600 diváků. Součástí zázemí má být i restaurace nebo ubytování a parkoviště. Veronika Vítová z magistrátu sdělila, že se začalo pracovat na dokumentaci pro územní rozhodnutí. Začátek samotných prací na vybudování areálu odhaduje na rok 2027.

Odhady nákladů na akci jsou podle Vítové kolem 300 milionů. „Je to velký projekt v podstatě na zelené louce. Bude zapotřebí tam vybudovat inženýrské sítě nebo parkování a zázemí pro využití sportovišť,“ vysvětlila.