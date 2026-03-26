Český rozhlas a symfonické orchestry společně podpoří regionální kulturu

Větší podporu regionální kultury, zvýšení povědomí o profesionálních hudebních tělesech a rozvoj mladých talentů má přinést spolupráce Českého rozhlasu a Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS ČR). Zástupci obou institucí podepsali deklaraci o spolupráci. Partnerství počítá s živými přenosy koncertů, s rozšířením kulturní publicistiky i s podporou hudebního vzdělávání. ČTK o tom dnes v tiskové zprávě informovala předsedkyně ASOPS a ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.
Partnerství podle ní umožní širší prezentaci činnosti členských souborů. "Přínos těchto profesionálních těles není pouze umělecký, ale také edukační, sociální a ekonomický," řekla. Upozornila, že deklaraci oba partneři uzavřeli v roce, kdy si asociace připomíná 30 let od svého založení. "Toto výročí se promítne i do programu Českého rozhlasu," uvedla Kavalová.
Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral spolupráci vnímá jako příležitost připomínat veřejnosti význam profesionálních orchestrů a sborů v kulturním i společenském životě. "Český rozhlas chce být partnerem tam, kde vznikají skutečné kulturní hodnoty," řekl.
Rozhlas bude v součinnosti s asociací vysílat živé přenosy a záznamy koncertů z různých regionů například v projektu Putování za orchestry, který byl spuštěn začátkem roku. "Filharmonie v menších městech budují silný pocit sounáležitosti s krajem. Chceme tyto zážitky přinášet všem posluchačům," řekl šéfredaktor stanice D-dur Lukáš Hurník.
Spolupráce se zaměří také na kulturní publicistiku. Regionální stanice rozhlasu budou přinášet informace o dramaturgii orchestrů, rozhovory s umělci i novinky z hudebního prostředí. Zaměří se také na projekty pro děti, mládež a studenty a podpoří mladé tuzemské laureáty mezinárodní soutěže Concertino Praga.
ASOPS ČR sdružuje 14 profesionálních uměleckých souborů a dlouhodobě usiluje o rozvoj kulturního života v České republice i podporu svých členů na domácí i evropské úrovni.