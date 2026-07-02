Čeští a polští archeologové zkoumají pravěké pohřebiště, udrželo se tisíce let

Pravěké pohřebiště v Polsku s 20 metrů dlouhou mohylou z pozdní doby kamenné, které si udrželo posvátný charakter tisíce let, zkoumá mezinárodní tým archeologů. Tvoří ho vědci ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), vratislavské, královéhradecké a Karlovy univerzity. Jde o vzácnou soustavu pohřebních monumentů v Muszkowicích, kam se civilizace vracely přes 4500 let, uvedla dnes mluvčí ZČU Andrea Čandová.
Většinu podobných mohyl v Česku zničilo intenzivní zemědělství, ale tato pohřebiště v Polsku se dochovala včetně nadzemních částí, řekla Čandová. Jeho význam společně odhalili čeští a polští archeologové, výzkum trval dva roky.
V ose dlouhé mohyly stojí další dvě kruhové mohyly, které jsou ale podle nových zjištění výrazně mladší. První analýzy ukazují, že starší monument vznikl přibližně před 6000 lety a ten mladší je zřejmě z osmého století po Kristu.
"Ukazuje se tedy, že toto místo si svůj posvátný charakter udrželo tisíce let. Je to podobné, jako kdybychom si dnes pro pohřbívání svých blízkých vybrali místo, které lidé začali využívat ještě před stavbou egyptských pyramid," řekl řešitel projektu Petr Krištuf ze ZČU. Časová vzdálenost mezi oběma mohylami představuje podle něj více než 150 lidských generací. "Tak dlouho si některá místa v krajině mohou uchovávat svůj význam, a právě to je na našem objevu nejpozoruhodnější," uvedl.
Výzkum podle Krištufa navazuje na dlouholeté aktivity českého týmu v okolí hory Říp, kde archeologové v minulých letech zkoumali několik dlouhých mohyl a jejich vztah k okolní krajině. "Díky Muszkowicím můžeme lépe porozumět i mohylám v okolí Řípu a ověřovat, které znaky byly společné napříč střední Evropou a které byly naopak regionálně specifické," uvedl badatel.
K tomu, aby archeologové porozuměli celé krajině kolem nich a tomu, proč si ji lidé vybrali pro pohřební rituály, odebrali více než 1200 půdních vzorků. Zjistili, že plášť dlouhé mohyly je z místní černozemě, jedné z nejúrodnějších půd ve střední Evropě. Stejně to bylo i u dlouhých mohyl na Podřipsku, třeba v Dušníkách. Pro první zemědělce představovala černozem nejcennější půdu v krajině a její využití při stavbě monumentů zřejmě souviselo nejen se stavebními možnostmi, ale i se symbolickým významem zemědělské krajiny, dodala mluvčí.