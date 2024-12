Cestování z Rokycanska do oblasti Hořovicka je jednodušší, platí jedna jízdenka

Systém IDPK do konce listopadu končil na hranicích krajů v obcích Kařez, Líšná, Cheznovice a Těně. Cestující, kteří pokračovali do Hořovic, si museli dokoupit návaznou jízdenku Pražské integrované dopravy (PID). Od prosince se ale situace změnila. Ve všech vlacích, které zastavují v Hořovicích a Plzeňském kraji zároveň, a na autobusových linkách 545, 546 a 548, bude nově možné využít jízdenku IDPK až do Hořovic i při jízdě zpět do Plzeňského kraje. Nově budou zavedeny zóny 035 Hořovice a 047 Komárov. Zóna 035 zahrnuje obce Hořovice, Záluží, Tlustice a Cerhovice, zóna 047 obce Zaječov, Jivina, Olešná a Komárov. Rozšíření se nově týká také již existující zóny 048 Kařez o obce Drozdov a Třenice.

„Víme, že pohyb cestujících mezi Rokycanskem a Hořovickem je značný, a proto jsme chtěli lidem usnadnit cestování veřejnou dopravou,“ vysvětlil Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy. „Cestující mohou využít jak jednotlivé, tak přestupní jízdné IDPK. Pojedou-li například z Hořovicka až do Plzně, jízdenka zakoupená v tarifu IDPK jim bude uznána i v MHD Plzeň, což je příjemný benefit,“ uzavřel náměstek.

Cena jízdného se od zavedení integrace Hořovicka nemění. Cestující pojedou v rámci tarifu za stejných podmínek jako ve vnitrokrajské přepravě Plzeňského kraje. Pouze pokud v rámci výše uvedených linek bude přepravován pouze po území Středočeského kraje, může být odkázán na jiný tarif.

Mezi Plzeňským krajem a Hořovickem půjde využít všechny druhy veřejné dopravy. „Tarif IDPK bude platit na autobusových linkách od Rokycan a Zbirohu, v osobních vlacích, rychlících Berounka a též ve vlacích InterCity Západní expres, které zastavují v Rokycanech a Hořovicích,“ doplnil informace Jiří Kozák, výkonný ředitel firmy POVED, která integraci připravovala. „Poděkování také patří kolegům ze středočeského organizátora IDSK, s nimiž byla integrace oboustranně realizována, a také dopravci České dráhy, který umožnil i integraci vlaků dálkové dopravy,“ řekl Kozák.