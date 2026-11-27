Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech dnes otevřela nový pavilon exotických zvířat. Žáci tam pečují třeba o chameleony, želvy, hady a exotické ptactvo. Bude sloužit také k výuce dětí z mateřských a základních škol. Investice je součástí projektu za 6,4 milionu korun, řekla ČTK Kateřina Dobrovolná z oddělení komunikace krajského úřadu.
"Je to skvělý příklad toho, jak jde propojit vzdělávání, odpovědnost a vztah k živé přírodě. Žáci se tam naučí nejen pečovat o různá zvířata, ale také respektovat jejich potřeby a přirozené prostředí," uvedl náměstek hejtmana Pavel Strolený (ANO).
Pavilon exotických zvířat Na Zemědělce je na zahradě. Rozšířil dosavadní chovatelské zázemí školy, která dlouhodobě provozuje chovatelský kroužek pro své žáky a žáky ubytované v domově mládeže, jimž rozšířila možnosti praktické péče o zvířata. "Budou se starat o veverky, drobné exotické ptactvo, akvarijní rybičky i terarijní zvířata - chameleony, agamy, suchozemské želvy, hady, pavouky a hmyz," řekla Dobrovolná.
Pavilon podle ní navázal na dosavadní chovatelské zázemí v různých budovách školy. "Bude sloužit hlavně žákům školy, ale využívat ho budou také děti z mateřských a základních škol při výukových i volnočasových aktivitách," uvedla Dobrovolná. Škola chce prostřednictvím chovu rozvíjet u dětí zodpovědnost, schopnost týmové práce a praktické dovednosti při péči o zvířata. Pavilon může být také příležitostí, jak se seznámit s nároky chovu ještě před pořízením vlastního domácího mazlíčka, dodala.
"Chceme, aby si žáci péči o zvířata nejen vyzkoušeli, ale aby pochopili, co vše obnáší. Každé zvíře má specifické potřeby a jeho chov vyžaduje zodpovědnost, trpělivost i pravidelnou péči. U exotických a terarijních zvířat je navíc důležité respektovat jejich přirozené potřeby, klid a režim," řekl ředitel školy Vladislav Smolík. Studenti se budou s jejich chovem seznamovat postupně a manipulovat s nimi pouze pod dohledem a po poučení. Prioritou je podle něj pohoda a bezpečí zvířat i žáků.
Nový pavilon je součástí investiční akce, která zahrnovala ještě stavbu objektu pro tzv. gastrokompostér a rekonstrukci dílny pro učební obory zemědělec-farmář a zahradník. Gastrokompostér slouží podle ředitele ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu, který vzniká při přípravě jídel. Škola teď může část odpadu zpracovávat přímo v areálu, dodal.
Škola s více než 700 žáky, která v posledních pěti letech eviduje vyšší zájem mladých o zemědělství, chce začít příští rok stavět v nedalekém areálu v Čínově školní farmu za desítky milionů korun. Bude tam moderní kravín, dojírna a minimlékárna.