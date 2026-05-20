Odborníci doufají, že pokud se mladá samice rysa ostrovida v Brdech usadí a najde si partnera, mohla by se stát klíčovou pro budoucnost rysů v této lokalitě.
Jane, jak zvířeti začali říkat, vypustí do volné přírody během následujících týdnů.
Osiřelé rysí mládě našli vloni na podzim v západní části Národního parku (NP) Šumava. Nejprve ho umístili do záchranné stanice parku v Klášterci u Vimperka, následně do specializovaného zařízení v areálu zvířecích výběhů Neuschönau v Národním parku Bavorský les, kde se na osiřelé či zraněné divoké šelmy specializují.
„Hlavním cílem bylo, aby si mladá rysice nezvykla na přítomnost člověka. Byla proto v izolovaném výběhu, kde téměř nepřišla do kontaktu s lidmi. Zachovala si tak přirozené instinkty lovce a plachost, aby se mohla vrátit do volné přírody,“ vysvětluje veterinářka Susanne Klett, odborná vedoucí areálu zvířecích výběhů Správy národního parku Bavorský les.
Odborníci z jiných částí Evropy mají zkušenosti s tím, že nejúspěšnější budou, pokud samici vrátí na okraj oblasti, kde se zvířata vyskytují. Tam si mladé zvíře snáze najde volné teritorium.
„V případě samic, které bývají opatrnější a hůře překonávají bariéry při dálkových přesunech, by takový krok mohl prospět i celé populaci. Proto byly Brdy vybrány jako ideální místo,“ doplňuje Elisa Belotti, zooložka Správy NP Šumava.
Navzdory vhodným podmínkám ochránci v Brdech v posledních letech zaznamenali jen migrující rysí samce ze Šumavy.
„Právě kvůli absenci samic zatím nedošlo v CHKO Brdy k rozmnožování rysa a zřejmě ani ke vzniku stabilního teritoria. Proto je tato rysí samice pro lokalitu mimořádně cenná z pohledu budoucí prosperity druhu. Je to speciální případ, tohoto jedince vypouštíme v oblasti, kterou rysové pravidelně navštěvují. Naším cílem není jejich návrat do míst, kde se nevyskytují,“ konstatuje Jindřiška Jelínková, ředitelka odboru druhové ochrany z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Než samici vypustí, nasadí jí telemetrický obojek, který umožní její sledování. Pomocí obojku také zjistí, jak bude úspěšná v lovu nebo jak se v novém prostředí adaptuje.
Rys ostrovid je silně ohroženým druhem, který dosud v Česku stabilně obývá pouze oblast Šumavy, Českého lesa a Novohradské hory a na východě oblast Beskyd. Celková početnost v česko-bavorsko-rakouském pomezí nečítá více než 120 až 140 jedinců.
Je to teritoriálně žijící kočkovitá šelma, která čelí mnoha nástrahám. Nižší desítky jedinců zahynou ročně pod koly aut, nebo se stávají obětí pytláků. Přirozenou potravou rysa je zejména srnčí zvěř, kterou si po ulovení schovává a vrací se k ní.