CHKO Český les má novou rezervaci Dlouhá skála, žije tam rys či datlík

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český les má 19. přírodní rezervaci, Dlouhou skálu. Na 38 hektarech ji dnes vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Nová rezervace chrání skalní hřeben s cennými porosty a vzácnými a ohroženými druhy zvířat. Na jejím vymezení spolupracovali ochranáři s vlastníkem lesa a hospodářem. ČTK o tom dnes informovala mluvčí AOPK Karolína Šůlová. CHKO Český les se rozkládá na 466 kilometrech čtverečních na Domažlicku a Tachovsku.
Rezervace Dlouhá skála zahrnuje i území, kde je les ponechaný samovolnému vývoji. V další péči se lesníci zaměří především na postupné zvýšení různorodosti porostů a podporu přirozeného zmlazení dřevin. Domažlické městské lesy, které tu hospodaří, se zároveň podílejí na návratu tetřeva hlušce do Českého lesa, mimo jiné vypouštěním odchovaných ptáků do volné přírody.
"Díky trpělivé a dlouhodobé partnerské spolupráci všech zúčastněných se podařilo najít řešení, které respektuje jak potřeby ochrany přírody, tak hospodaření v krajině," uvedl ředitel CHKO Český les Tomáš Peckert. Vyhlášení rezervace se podařilo více než 15 let od původního záměru. Oblast zůstává přístupná po vyznačených stezkách.
Dlouhá skála zahrnuje výrazný skalní hřeben s porosty buku a smrku a nabízí osluněné skalní výchozy i stinné lesní partie. I díky této rozmanitosti tam žijí vzácné a ohrožené druhy, například ptáci datlík tříprstý či jeřábek lesní i největší kočkovitá šelma v Česku rys ostrovid. Rostou zde i rostliny plavuň pučivá a vranec jedlový, jejichž původ sahá do prvohor.
"Vyhlášení rezervace vnímáme jako potvrzení, že dlouhodobé šetrné hospodaření v našich lesích pomáhá zachovat jejich cenné přírodní hodnoty. Více než čtvrtina rozlohy lesních porostů je zde už dnes ponechána samovolnému vývoji. Takto pojaté hospodaření zároveň posiluje charakter lokality jako klidové zóny, která vyhovuje i velkým šelmám, jako je rys ostrovid," uvedl ředitel Domažlických městských lesů Josef Forst.
"Příroda se nedá dlouhodobě chránit bez lidí, kteří v krajině žijí. Spolupráce mezi hospodáři, obcemi a ochranou přírody je v CHKO Český les doslova příkladná a přináší výsledky. Díky tomu se třeba podařilo zajistit potřebnou péči například o nivu Nemanického potoka - orchidejový a ptačí ráj v jednom z největších mokřadních komplexů v Plzeňském kraji. V přírodní rezervaci Pavlova Huť zase nové dřevěné přehrážky zpomalují odtok vody a vracejí ji zpět do rašelinišť, což prospívá vzácným borovicím blatkám," dodal ředitel AOPK František Pelc