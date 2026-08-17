„Někdy dá pátrání po informacích pořádně zabrat. O to větší radost ale máme, když do sebe nakonec všechny dílky zapadnou a příběh skončí přesně tak, jak má,“ popsala hledání chlapcovy maminky mluvčí plzeňských strážníků Tereza Weidl.
V pátek dopoledne přišly na služebnu městské policie dvě ženy, které s sebou přivedly malého chlapce i s jeho čtyřnohým parťákem. Hocha, jehož věk strážníci neupřesnili, si všimly během jízdy tramvají do centra. Plakal a bylo jasné, že potřebuje pomoc. Ženy se proto chlapce ujaly.
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Strážníkům pak školák vysvětlil, že se chtěl vydat za maminkou do práce. Jenže cestu k ní nenašel a ztratil se. Dokázal říct, jak se jmenuje, kolik mu je let a také jméno své maminky. Datum narození a ani telefonní číslo ale neznal.
„A tak začalo malé pátrání. S žádostí o spolupráci při zjišťování telefonního čísla jsme kontaktovali policii, ale neuspěli jsme. Podařilo se ale zjistit adresu bydliště v Plzni, nicméně telefonní číslo na maminku stále chybělo,“ pokračuje v popisu záhady mluvčí.
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Protože měl chlapec s sebou pejska, přišla na řadu i další možnost. Hlídka odchytů zvířat se pokusila načíst jeho čip v naději, že pomůže dovést strážníky k majitelce. Ani tato cesta ale tentokrát k cíli nevedla.
Nakonec pomohla trochu nečekaná shoda okolností. „Kvůli snazší komunikaci byl na služebnu totiž přivolán asistent městské policie a ukázalo se, že chlapcova maminka je součástí jedné ze skupin komunikační platformy, a telefon byl na světě,“ dodala Weidl.
Maminka následně dorazila na služebnu a vysvětlila, že na chlapce měla dohlížet starší sestra, která však na hlídání zapomněla a do bytu nedorazila. Svého malého výletníka i se psem si pak převzala a vše skončilo šťastně.
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4. července 2024