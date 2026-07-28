Chodské slavnosti v Domažlicích letos připomenou skladatele Jindřicha Jindřicha

Tři pódia, 782 účinkujících, téměř 50 pořadů v hlavním programu a další doprovodné akce nabídne od 14. do 16. srpna 72. ročník Chodských slavností - Vavřinecké pouti v Domažlicích. Jeden z největších a nejstarších národopisných festivalů v Česku spojený s Vavřineckou poutí navštěvují desetitisíce lidí z Chodska, ČR i zahraničí. Letos mimo jiné připomenou výročí skladatele Jindřicha Jindřicha. Nedílnou součástí programu jsou sobotní a nedělní dopolední poutní mše pod širým nebem na vrchu Vavřineček, řekl ČTK starosta Stanislav Antoš (KDU-ČSL).
Město vždy v polovině srpna patří barevným chodským krojům, řemeslným trhům, tradičním koláčům, pestré chodské keramice, dudáckým kapelám i místnímu nářečí. "Čeká nás bohatý program připravený pracovníky kulturního střediska i řada akcí dalších organizátorů od festivalu Chodrockfest, přes hudební vystoupení v hospůdkách, dvorech a na dalších místech. Celé město bude zase na nohou," poznamenal Antoš. Kromě chodské muziky na slavnostech zazní i dechovka, rock, bluegrass a další žánry.
Slavnosti mají letos nový spot. Dlouhá léta býval jeho hlavní postavou loni zemřelý chodský muzikant Antonín Konrády, nyní je hlavním představitelem hudebník Josef Kuneš, řekl ředitel městského kulturního střediska Patrik Zuber. Novou podobu bude mít i slavnostní páteční zahájení. "Zúčastní se ho zástupci všech chodských vesnic, se kterými společně narazíme soudek domažlického piva. Ve stejný den se v rámci Ozvěn folkloru velmi těšíme na vystoupení Vlasty Redla," uvedl Zuber. Další novinku - první Chodskou pouťovou tancovačku pod širým nebem - nabídne sobotní pozdní večer v zahradě Chodského hradu.
Letošní 150. výročí narození chodského skladatele, klavíristy, sbormistra, etnografa a sběratele lidových písní Jindřicha Jindřicha připomene nejen pamětní mince slavností, ale také sobotní vystoupení Jindřich s repeticí v podání Domažlické dudácké muziky nebo nedělní pořad chodských národopisných souborů a muzik nazvaný To vy ste ten skládač?
Program, do něhož se zapojí folklorní soubory z Chodska, Plzeňska či Rokycanska, obohatí soubory z Indie a Ukrajiny. Návštěvníky čekají tradiční Dudácké štandrle s Konrádyho dudáckou muzikou, dále Hyjtácí z Mrákova - oslavy 65 let Chodského souboru Mrákov, dokument o slavném postřekovském masopustu nebo křest knihy Lidový oděv na Chodsku.
Sobotní mši na Vavřinečku bude sloužit plzeňský biskup Tomáš Holub a zúčastní se jí také velvyslanec Japonska v ČR Kansuke Nagaoka či český velvyslanec ve Vatikánu Pavel Svoboda.
Program je na www.chodskeslavnosti.cz.