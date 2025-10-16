Výzvu adresovanou starostce Chotíkova Evě Hirschfeldové zveřejnil plzeňský primátor Roman Zarzycký z ANO na svém facebookovém profilu 9. října.
Poukazuje na to, že od ledna příštího roku nesmí být na území Plzně žádná herna ani kasino. A nelíbí se mu, že by vzniklo za hranicí města.
„Hazard nechceme v Plzni, ani u Plzně. V kuloárech se začalo proslýchat, že kasino může vzniknout na území města Chotíkov, těsně za hranicí našeho města, v areálu firmy Logicor. S areálem souhlasíme, ale vydali jsme nesouhlasné stanovisko s umístěním kasina do těchto prostor a vyzýváme vedení města Chotíkov, konkrétně paní starostku, aby toto veřejně odmítla,“ vyzývá primátor.
K němu se přidal také pirátský radní Daniel Kůs. „Jsem moc rád, že pan primátor je jasně proti a spolu s ním i já a celé vedení města. Tak doufám, že paní starostka nedovolí, aby vedle hypermarketu Globus vyrostlo kasino,“ říká v jiném videu na sociální síti Kůs.
Připomněl, že starostka je známá svým nedávným „skvělým“ nápadem umístit sochu připomínající sebevraha na most nad hlavní frekventovanou silnicí. Teď doufá, že s podobně skvělým nápadem nepřijde ve spojitosti s kasinem.
A co na to starostka Chotíkova? „Ráda bych, v rámci udržení dobrých a korektních vztahů, vyzvala pana primátora a pana radního, aby respektovali a ctili naši místní samosprávu obce a nezasahovali do věcí, do kterých jim nepřísluší,“ rozčílila starostku Evu Hirschfeldovou výzva skrze sociální sítě.
Žádná nabídka nám nepřišla, tvrdí starostka
Připomíná, že Chotíkov je samostatná obec, kterou spravuje rada a zastupitelstvo a ona, jako starosta obce, tudíž o ničem sama nerozhoduje.
„Nikdy jsme nepotřebovali žádné regulatorní opatření na potírání hazardu na svém území, a tudíž není ani na pořadu dne se jím zabývat. Žádná žádost či nabídka na zřízení kasina v katastru Chotíkova nebyla obci předložena,“ vysvětluje.
Podle ní je minimálně neetické, že vrcholní představitelé Plzně zasahují do kompetencí a řízení sousední obce. Podle ní ji Roman Zarzycký mohl osobně navštívit a věc probrat, ale nestalo se. „Místo toho to rozebírá přes sociální sítě,“ komentuje starostka.
Jako příklad toho, že Chotíkov vychází mnohdy Plzni vstříc, uvedla, že obec souhlasila s umístěním Faltusova mostu na svých pozemcích, dále posunula katastrální hranice ve prospěch Plzně pro rozšíření sběrného dvora v ulici Úněšovská či ochotně řeší legalizaci uložení inženýrských sítí v obecních pozemcích ve prospěch Plzně a jejích společností.