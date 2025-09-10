Na lávce nad silnicí je sebevrah, volají vyděšení řidiči policii. Mate je socha

Valentýna Bílá
  13:02
Socha svatého Jakuba na nové lávce u Chotíkova přes frekventovanou silnici z Plzně na Karlovy Vary děsí řidiče. Šoféři se totiž bojí, že jde o sebevraha, který chce skočit dolů. Volají proto i na policii. Zároveň upozorňují, že socha světce odvádí pozornost od řízení.

Novou lávku včetně sochy světce ještě ani Chotíkovští slavnostně neotevřeli a už budí emoce.

„Když jsem viděl tu siluetu na vrcholu klenby nad lávkou, myslel jsem si, že někdo chce skočit. Když neskákal, tak jsem si říkal, že to asi bude nějakej odvážnej fotograf. Pak jsem se dozvěděl, že je to socha, která se nedá ani pořádně prohlédnout. Ať už je ta socha jakákoliv, ať stála jakoukoliv sumu, nejvíc nechápu to umístění,“ shrnul kritiku jeden z pisatelů pod fotografií sochy s lávkou na sociální síti.

Socha svatého Jakuba na nové lávce u Chotíkova na frekventované silnici z Plzně na Karlovy Vary budí emoce. Podle některých řidičů odvádí pozornost a pletou si ho se sebevrahem. (10. září 2025)
Rozhodně není jediný, kdo si sochy všiml a bál se, že jde o sebevraha, který chce skončit se životem. Několik lidí kvůli tomu volalo na linku 158. Potvrdila to policejní mluvčí Eva Červenková.

Ta upozornila, že i policii se umístění sochy nezamlouvá. „V průběhu léta jsme obeznámili jak správní orgán, tak i samotného zhotovitele stavby s nesouhlasným stanoviskem Policie ČR. Umístění sochy na konstrukci nové lávky přes komunikaci I/20 jsme nedoporučili, a to z důvodu možného ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu spočívajícího v odpoutání pozornosti projíždějících řidičů,“ vysvětila Červenková.

Doplnila, že Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje bude podávat podnět Krajskému úřadu Plzeňského kraje k přezkoumání vydaného povolení k umístění sochy.

U Chotíkova postaví dvě nové lávky, jedna původně sloužila ve Škodovce

Investorem světce je Chotíkov. Starostka Eva Hirschfeldová řekla, že o přemístění sochy neuvažuje. „Socha je na tomto místě na návrh renomovaného architekta a lávka byla takto schválena a stavba povolena,“ uvedla starostka.

„Nenapadlo nás, že by si ji někdo mohl splést. Pokud tomu tak je, pak nás to mrzí. Policie se na nás však s žádným takovým podnětem neobrátila,“ vysvětlila Hirschfeldová. Socha bude ale nasvícena, stejně jako zábradlí lávky, jak uvádí projekt. „Jakmile budou dodány komponenty, bude osvětlení instalováno,“ uzavřela starostka.

Lávka pro pěší a cyklisty nahradila most, který byl kvůli špatnému stavu zbořen v prosinci 2021. Měla to být chlouba obce. „Byl to most z roku 1974. Vznikl jako náhrada za přerušenou polní cestu, nebyl nijak udržovaný, byl už nepoužitelný a spadl do majetku státu,“ popsala již dříve starostka.

Nová lávka je součástí turistických Svatojakubských cest, takzvaných Camino de Santiago, vedoucích až k hrobu svatého Jakuba Staršího v katedrále v Santiago de Compostela ve španělské Galicii. Lávku proto zdobí socha svatého Jakuba. Jejím autorem je akademický sochař Jan Hendrych. Chotíkov za ni zaplatil 680 tisíc korun a je vyrobena z vysokopevnostního betonu.

Slavnostní otevření lávky se uskuteční v neděli dopoledne.

17. června 2025

Face Your Fear: OKTAGON staví svou budoucnost na odvaze čelit strachu

10. září 2025  14:26

Konírna jako luxusní garáž. V jičínském zámku objevili niky na uvazování koní

Vzácné pozůstatky zdobených výklenků pro uvazování koní ze 17. století se povedlo odkrýt při rekonstrukci obřadní síně na zámku v Jičíně. Stavbaři objevili deset nik s bohatou štukovou výzdobou, na...

10. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

