„Pokud jste nemocní, noste třeba v městské hromadné dopravě roušky, vůči ostatním je to ohleduplné,“ shodují se praktické lékařky, které redakce iDNES.cz oslovila. Samozřejmostí už se v ordinacích stalo, že praktici nasazují souborné testování na přítomnost chřipky A či B a covidu.
„Epidemie většinou bývá v lednu, letos byl zvýšený výskyt chřipky a respiračních onemocnění už na začátku prosince, kdy přišlo do ordinace 20 až 30 lidí denně,“ říká praktická lékařka Alena Mračková působící v Dnešicích na Plzeňsku.
I proto si myslí, že co nevidět přijde druhá vlna. Pacienty Mračková prověřuje s pomocí kombinovaného antigenního testu, kterým se dá otestovat přítomnost covidu a chřipky. „Je to výhodné, protože pak nemusím organismus pacientů zatěžovat zbytečným předepisováním antibiotik,“ líčí Mračková.
Peřina, paralen, vitaminy a tekutiny
Kdyby udělala jen test CRP, který pomáhá rozlišit, zda je původcem spíše bakterie, nebo virus, ten bývá u lidí s chřipkou a hodně vysokými teplotami provázen vyššími hodnotami a výsledkem by tedy mohlo být také zbytečné předepsání antibiotik.
Když se stav nelepší, následuje kontrola, jestli, jak říká mladá lékařka, na pacienta nenasedne něco bakteriálního, co by antibiotika vyžadovalo. „Většinou to ale tak nebývá,“ říká praktička. Často to prý spraví skok pod peřinu, týdenní klid provázený paralenem či ibalginem a vitaminovou kúrou doplněnou dostatkem tekutin.
Podle Mračkové byly letos chřipky spojené s horšími průběhy, hlavně s vysokými horečkami. Lékařka musela řešit i několik zápalů plic.
Mračková vyzvala k nošení roušek v případě, že je člověk nastydlý. „Tím člověk vyjadřuje kolegialitu vůči ostatním,“ poznamenala praktička.
K nošení roušek v případě nachlazení vyzvala i plzeňská praktická lékařka Božena Križanová. I ona předpovídá druhou vlnu respiračních onemocnění. Přijde podle ní v době, až začnou plískanice a sychravé počasí. „Teď je vidět, že se množství respiračních onemocnění snížilo. Uplynulý týden přišlo opravdu málo lidí,“ popsala lékařka, která je stejně jako Mračková propagátorkou očkování proti chřipce.
|
Chřipková epidemie propukla naplno, školy jsou před Vánoci poloprázdné
„I po očkování může člověk chřipku dostat, projevy jsou pak ale díky tomu mírnější,“ uvedla Križanová s tím, že i v její ordinaci někteří lidé po očkování onemocněli. „Žádná vakcína vám na 100 procent nezaručí, že neonemocníte,“ uvedla.
Lékařka připomněla, že nejčastější je takzvaná symptomatická léčba, kdy se léčí příznaky, ale nezabíjí se virus. To obstarávají antivirotika, například lék Tamiflu. „Podmínkou jeho předepsání je nejen onemocnění chřipkou, ale další přidružené choroby,“ uvedla Križanová.
Očkování už v současnosti nedoporučuje. „Vždy očkujeme v říjnu, listopadu, očkování pak funguje zhruba šest měsíců,“ popsala praktička.
V Plzeňském kraji v uplynulém týdnu klesl počet respiračních infekcí a chřipek téměř o třetinu. V regionu připadalo na konci minulého týdne 718 nemocných na 100 tisíc obyvatel. O týden dříve jich bylo 1 054. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Krajská hygienická stanice v Plzni.
|
Česko zasáhla epidemie chřipky. Virus útočí rychle a snadno se šíří
Až do Vánoc nemocnost v kraji rostla, v týdnu před Vánocemi bylo v regionu 1 434 nemocných na 100 tisíc obyvatel. V letošním druhém kalendářním týdnu počet nemocných opět výrazně stoupl.
V Plzeňském kraji vyhledalo předminulý týden lékaře s chřipkou a respiračními infekcemi 4 138 lidí, o týden dřív jich bylo 6 079. Nejvyšší nemocnost byla předminulý týden na Rokycansku, kde bylo v přepočtu 892 nemocných na 100 tisíc obyvatel. O týden dřív jich bylo 1 099.
V mezitýdenním srovnání klesla nemocnost ve všech sedmi okresech Plzeňského kraje, a to o 18,6 až 38,6 procenta. Nejvýraznější pokles hygienici zaznamenali v okrese Plzeň-město, nejmenší na Domažlicku. Nemocnost klesla předminulý týden ve všech věkových skupinách. Nejvíc, o 42,6 procenta, u lidí nad 60 let. Nejméně, o osm procent, se snížila u školáků od šesti do 14 let.
Nejvyšší nemocnost zůstává nadále u nejmenších dětí do pěti let. Nejméně nemocných je mezi šedesátiletými a staršími lidmi.