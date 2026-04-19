Chudenice na Klatovsku otevřely v rozhledně expozici o svatém Wolfgangovi

Městys Chudenice na Klatovsku otevřel v prvním patře rozhledny Bolfánek expozici Po stopách sv. Wolfganga s původním mobiliářem a relikviářem. Výstava představuje výjimečnou historickou a duchovní krajinu formovanou poutní tradicí, rodovou pamětí Černínů i česko-bavorskými vztahy. ČTK to řekl starosta David Žák. Pětačtyřicetimetrová rozhledna z roku 1826 patří městysi od 70. let minulého století. Je otevřená od dubna do října. Loni tam přišlo 10.000 lidí a zájem se zvyšuje.
Nová expozice podle starosty zachovává historický ráz budovy, ale díky zastupiteli a grafikovi Lukáši Kubcovi, který je zástupcem kastelánky místního zámku, má moderní design a zajímavé architektonické uspořádání. "Expozice ve střední části kruhové rozhledny posouvá Bolfánek dál. Připomíná, že nešlo jenom o stavbu na kopci Ždár, ale že vše tvoří promyšlený celek v krajinně a duchovní místo v širším slova smyslu. Mapuje historii až do současnosti," řekl starosta. Informují o tom texty, obrazy, plastický model krajiny, historické dokumenty a artefakty.
Nová expozice navazuje na druhé patro, které mapuje stavebně historický vývoj kostela zbořeného v roce 1810, z jehož věže rozhledna vznikla. Tato část se nyní propojila s hlavní místností o patro níž, kde je nová expozice věnovaná obecně svatému Wolfgangovi, vztahu k Černínům a místní krajině, řekl Žák.
"Nejzajímavější je relikviář svatého Wolganga. Je na výsostném místě v pozlacené schránce. Uprostřed místnosti vytvořil sochař a scénograf Richard Pešek model krajiny podle skutečnosti," řekl Kubec. Betonový model má průměr 2,5 metru a byl odlitý v silikonové formě přímo na místě, protože jinak by ho nebylo možné dostat po schodišti.
V expozici je i krucifix, sochy sv. Wolfganga a Jana Nepomuckého, torzo andílkú a antependium, tedy ozdoba přední části oltáře. Dále jsou tam na nástěnných panelech texty, jedna z nejstarších místních map, dobové rytiny a reprodukce, které se vztahují k Černínům, krajině a lázním svatého Wolfganga, které byly pod kostelem, a desková malba s vyobrazením svatého Wolfganga od Mistra Theodorika z kaple svatého Kříze na Karlštejně. Některé artefakty jsou z původního kostela. Relikviář byl donedávna vystavený v místním Starém Černínském zámku, antependium a sochy jsou z farního kostela v centru městyse. Městys podle starosty dává do zvelebování rozhledny a zámku, který vlastní od roku 1946, miliony korun ročně.
Misionář Wolgang z Řezna byl v 10. století pověřen, aby založil v Praze biskupství, a podle legendy se při zpáteční cestě zastavil v Chudenicích. "Legendy jsou na rakouské a bavorské straně podobné s tím, jak zakládal kostely. Zůstal tady po něm šlépějový kámen, kde jsou otisky jeho šlépějí, když tady žehnal chudenickému lidu," dodal Kubec.