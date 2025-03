Chystá se první Noc pivovarů. Sládkové představí řemeslo 25. dubna

Během Noci pivovarů se návštěvníci budou moci podívat sládkům a pivovarníkům přímo pod ruce, a to i v pivovarech, které za normálních okolností exkurze pro návštěvníky nepořádají. Každý ze zúčastněných pivovarů připravil pro návštěvníky speciální program. V současné době je do akce zapojeno 20 pivovarů z Plzeňského kraje a postupně se hlásí další.

Své brány tak otevře například plzeňský pivovar Raven, který patří k nejvýraznějším experimentátorům české pivní scény. Návštěvníky zve i Plzeňský pivovarský dvůr Purkmistr, kde široký sortiment piv od ležáků po pivní styl bock připravují v prostředí původního selského dvora. Svoji účast potvrdily také pivovar Zhůřák, přeštický pivovar U Přeška, nebo pivovar Radouš z Druztové.

„Máme radost, že můžeme naši práci a náš pivovar ukázat široké veřejnosti v neobvyklém čase a neobvyklé atmosféře. Srdečně zveme zájemce k návštěvě, abychom společně oslavili české pivovarnictví,“ uvádí Tomáš Sladký z pivovaru Zlatá kráva, který se zapojí do letošní Noci pivovarů.

Mezi účastníky Noci pivovarů nechybí ani Plzeňský Prazdroj, který reprezentují plzeňské pivovary Pilsner Urquell, Gambrinus a experimentální pivovar Elektrárna.

Noc pivovarů se uskuteční v pátek 25. dubna a termín nebyl zvolen náhodně. Právě koncem dubna si pivovarníci připomínají výročí zrušení tzv. Propinačního práva z roku 1869, které do té doby výrazně omezovalo zakládání pivovarů a určovalo, kdo může vařit a prodávat pivo. „Na konci dubna 1869 ale toto omezení padlo a v českých zemích začaly vznikat pivovary všech možných velikostí a zaměření. Nastal obrovský boom pivovarnictví, který trvá v podstatě dodnes. My jsme dědici a pokračovatelé tohoto rozmachu, který doprovází stále širší nabídka pivních stylů. A tuhle rozmanitost chceme v dubnu společně se všemi milovníky piva oslavit,“ dodává Václav Berka, emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje.

„Ukážeme, že mezi pivovarskými stále panuje vzájemný respekt, podpora a spolupráce. To jak přímo mezi řemeslnými pivovary navzájem, tak i mezi těmi malými a velkými. Věříme, že Noc pivovarů přivede lidi na místa, kde jim bude dobře,“ shrnuje za zapojené pivovary Honza Ilgner, sládek Pivovaru Radouš a jeho přidružené značky The Barn Beer Co.

Více informací a přehled zúčastněných pivovarů je na webu www.nocpivovaru.cz.