Chystané reaktory SMR i bloky Dukovan a Temelína zvyšují zájem studentů o obor

Autor: ČTK
  17:37aktualizováno  17:37
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Připravované stavby nových jaderných bloků v elektrárnách Dukovany a Temelín i malých modulárních reaktorů (SMR) v ČR zvyšují zájem studentů o obor. Projevilo se to už v počtech studentů magisterských programů zaměřených na jadernou energetiku, zatím o jednotky. Na ČVUT - fakultách strojní i jaderné a fyzikálně inženýrské, na VUT Brno, Západočeské univerzitě (ZČU) i na VŠB - Technické univerzitě Ostrava studují teď desítky techniků, Česko by jich však potřebovalo stovky až tisíce. ČTK to řekl Jan Zdebor, který vyučuje v Plzni a v Praze a je garantem mezinárodní konference Jaderné dny.

"Pro systematickou podporu jaderného vzdělávání se dělá všechno možné - něco na univerzitách, něco už i na středních školách, na úrovni státu a velkých zaměstnavatelů, jako je ČEZ," uvedl. Resuscitací prochází podle Zdebora, hlavně díky vysokým školám, sdružení CENEN, vzniklé před 21 lety, jehož členy jsou vzdělávací, výzkumné a průmyslové instituce v jaderném inženýrství a energetice v ČR. Jde o odnož evropské sítě ENEN. "Pro renesanci jaderné energetiky v Česku je fungující CENEN potřeba," uvedl.

K probuzení zájmu o obor je podle Zdebora důležité přesvědčit nejenom děti, ale i jejich rodiče. "Že je dobrý ze všech možných pohledů, nejen z hlediska dobrého zaměstnání s vidinou kvalitního profesního růstu, dobrého platu, zajímavé práce, ale že to je také společensky oceňovaný obor. A to tady léta nebylo. V polistopadové době byl potlačovaný a preferovaly se humanitní obory. "Teď máme sice hodně filozofů, ale technické obory se dostaly na vedlejší kolej nezájmu, a to je špatně," uvedl Zdebor. Z technického inženýra se podle něj může stát velmi dobrý obchodník, učitel nebo ekonom, ale obráceně, tedy z filozofa nebo politologa, to nejde.

Tématy Jaderných dnů v Plzni byly energetická soběstačnost Evropy, jaderná renesance, modulární reaktory i výchova odborníků. Všichni účastníci se shodli na tom, že jaderná energie má potenciál stát se páteří evropské energetické suverenity a být motorem průmyslu. Je prioritou i pro českou vládu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ale opakovaně upozorňuje na budoucí kritický nedostatek pracovníků pro jaderné elektrárny a jejich dodavatele. Pro dostavbu nových bloků Dukovan a budoucí rozšíření Temelína budou potřeba tisíce odborníků, kteří v ČR zatím chybějí. Intenzivně se na to připravují technické vysoké školy.

ZČU vyučuje experty pro energetiku na třech fakultách - strojní, elektrotechnické a aplikovaných věd. Od roku 1963 absolvují na fakultě strojní inženýři obor zaměřený na stavbu jaderně energetických zařízení. Uplatnění mají výborné, protože mohou jít jak do výrobního podniku, třeba plzeňské Škody JS, nebo na elektrárnu nebo do státní správy, řekl Zdebor.

"Aktuálně nabízíme Management jaderného inženýrství. Díky spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii jsme prošli jakýmsi controliingem, a splňujeme požadavky na komplexního inženýra, který bude schopný aktivně v různých směrech působit na jaderné elektrárně," řekla odbornice na výuku jaderné energetiky z elektrofakulty ZČU Jana Jiřičková. Absolvent bude znát techniku, management i legislativu. Podle ní má polovina studujících zajištěnou práci ještě před tím, než získá diplom. ZČU nabízí v oboru také rekvalifikace.

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