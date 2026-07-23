Církev v Plzni shání peníze na opravu střechy katedrály, je v kritickém stavu

Chybějící peníze na opravu střechy katedrály svatého Bartoloměje v Plzni hledá místní biskupství. Střecha položená před zhruba 35 lety je v kritickém stavu. Břidlicové tašky jsou mnohde popraskané nebo úplně chybí, do střechy zatéká, takže jsou poškozené krovy. S opravou střechy nad hlavní chrámovou lodí začalo biskupství v lednu, postupující práce ale odhalují další poškozená místa, která vyžadují okamžitý odborný zásah, řekla ČTK vedoucí projektového oddělení biskupství Iva Fictumová.
"Pohled zblízka ukázal, že stav břidlicové krytiny a historického krovu je vážnější, než se může při pohledu z náměstí zdát," uvedla Fictumová. Projekt za 85 milionů korun počítá kromě opravy střechy i se vznikem expozice Digitální návštěvník, která provede turisty gotickou katedrálou a jejími krovy. EU podpoří projekt 39 miliony korun, tři miliony dá Plzeňský kraj. Příspěvek slíbil i plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO), vzhledem k blížícím se volbám se o tom ale bude jednat až nové zastupitelstvo. "Osobně předpokládám, že se bude jednat o několik milionů korun," řekl.
Biskupství má zatím na opravu 65,5 milionu korun, chybí mu 19,5 milionu korun. Lidé mohou přispět ve veřejné sbírce, kterou organizuje Nadační fond Dominanty na obnovu kulturního dědictví na západě Čech. Oprava střechy nad hlavní lodí zahrnuje doplnění trámů o celkové délce 5,2 kilometru a pokrytí střechy o ploše 1576 metrů čtverečných, tedy přibití asi 55.000 břidlicových šablon.
"Samozřejmě by bylo potřeba ještě opravit střechu nad presbytářem, ale to by byly další peníze, které nejsou. V současné době je sundaná břidlice jak z jihu, tak ze severu. Na jižní straně už je i provedeno nové bednění. Na straně severní, což je strana k radnici, nyní probíhá oprava krovů. Ty jsou původní a musí se vyspravit, protože do střechy zatékalo. Těch vysprávek je tam opravdu hodně," uvedla Fictumová. Biskupství podle ní předpokládá, že by vrchní střecha měla být zakryta do zimy.
V katedrále, která se začala stavět kolem roku 1340, skončila v roce 2021 tříletá oprava interiérů za víc než 100 milionů korun. V době přípravy rekonstrukce ještě nemělo biskupství možnost zkontrolovat stav střechy pomocí dronů, jinak by se pravděpodobně opravoval interiér i střecha současně, zmínil biskup Tomáš Holub. "Katedrála není pouze dominantou Plzně, ale také živým místem víry, setkávání a společné paměti města. Stav střechy ukazuje, že s její opravou již nebylo možné déle čekat," uvedl.
Volně přístupnou katedrálu podle odhadu biskupství navštíví ročně přes 100.000 lidí, další přicházejí na bohoslužby či kulturní a duchovní akce. Odstraněná břidlice neskončí na skládce, biskupství ji daruje plzeňské zoo, kde poslouží při úpravách výběhů a zázemí pro zvířata.