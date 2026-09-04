Čížkov na Plzeňsku, kde mizí voda ve studních, postaví vodovod za 56 milionů Kč

Čížkov na jižním Plzeňsku, kde kvůli suchu ubývá voda ve studních, chce příští rok na jaře začít stavět vodovod za 56 milionů korun. V obci už je díky dotaci hotový vrt a úpravna vody, nutné je dobudovat síť a rozvézt vodu po obci. Pro vodovod má obec stavební povolení a čerstvě vybraného dodavatele, řekl ČTK starosta Martin Třeštík (nestr.). V obci, která je jihozápadní vstupní branou do chráněné krajinné oblasti Brdy, žije téměř 700 obyvatel.
"Musíme začít, protože problém s vodou tu je. Výhodou je, že máme ve vybudované úpravně odběrné místo. Lidé, kteří nemají vodu ve studni, už si tam jezdí. A prodáváme ji za stejnou cenu jako všem ostatním, 45 korun za kubík. Náš zaměstnanec tam s nimi dojde a napustí jim nádoby," řekl Třeštík.
Voda došla také na hřbitově, kam obec pořídila nádrže na zalévání a jezdí je tam doplňovat. Problémy s vodou jsou také v části Liškov, kde si několik lidí zaplatilo vrty. V této části, kde žije 30 až 40 lidí, je podle starosty stavba vodovodu nereálná.
Části Železný Újezd a Přešín jsou zásobené vodovodem z jednoho vodojemu, v Čečovicích je hodně starý vodovod a obec ho bude muset rekonstruovat téměř za pět milionů. "A v Chyníně, kde byli vojáci, je užitková voda, kterou chceme povýšit na pitnou. Místo špatné úpravny tam chceme vybudovat kontejnerovou. Na všechno řešíme projekty," dodal Třeštík.
Obec má naspořeno, ale nechce dát všechny peníze do jednoho projektu a snaží se získat na stavbu vodovodu co největší dotaci. "Letos je prý ministerstvo zemědělství nedá, příští rok snad. V přepočtu na obyvatele bychom mohli dostat asi 13 milionů a od kraje zhruba dvakrát po pěti milionech, což je pořád málo," uvedl starosta.
Vítězný dodavatel má začít stavět vodovod příští rok na jaře. "S odborníkem na dotace zkoumáme, jestli může začít dřív, než dotaci získáme, nebo jestli budeme muset počkat na rozhodnutí, které by bylo až někdy v srpnu 2027. Já bych hrozně rád začal kopat už na jaře, lidé to chtějí," řekl Třeštík. Stavba bude trvat až dva roky. Potrubí z úpravny musí být vedené pod silnicí, kterou dělníci po stavbě zaasfaltují.