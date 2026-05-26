Inspirováno Plzní. ČNB vydala novou zlatou minci, zdobí ji významné památky

Valentýna Bílá
  13:02aktualizováno  13:02
Sledovat Metro na Googlu
Česká národní banka vydala zlatou minci s motivem Plzně. Mince v hodnotě 5 tisíc korun je vyrobená z ryzího zlata, váží půl troyské unce a zdobí ji koláže staveb městské památkové rezervace.

Česká národní banka slavnostně představila zlatou minci v nominální hodnotě 5 000 Kč s motivem města Plzeň. Je vyrobená z ryzího zlata, váží půl troyské unce a je zdobená koláží inspirovanou stavbami plzeňské městské památkové rezervace. V prodeji je od 26. května 2026. | foto: ČNB

Na lícní straně mince se vlevo nachází část renesanční radnice na náměstí Republiky. Uprostřed mincovního pole jsou heraldická zvířata z velkého státního znaku v pořadí – nahoře český lev, uprostřed moravská orlice a dole slezská orlice.

Vpravo od heraldických zvířat je pak část budovy městské knihovny v ulici Bedřicha Smetany. Na rubové straně mince vlevo pak katedrála svatého Bartoloměje a vpravo část domu U Červeného srdce na náměstí Republiky. V horní části mince je vlevo fragment sgrafitové omítky.

„Městská památková rezervace Plzeň představuje mimořádně cennou součást českého kulturního dědictví. Nová zlatá mince České národní banky (ČNB) vzdává hold historii města, jeho architektuře i významu, který Plzeň po staletí měla pro kulturní a také hospodářský rozvoj českých zemí,“ vysvětlila členka bankovní rady Karina Kubelková.

Do soutěže se přihlásilo 16 výtvarníků

Do soutěže o podobu mince se zapojilo celkem 16 medailérů a výtvarníků. Zvítězil návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů.

„Vítězný návrh působivě zachycuje historický charakter Plzně i její znamenitou architekturu,“ odůvodnila Kubelková.

„Oceňuji zejména citlivé výtvarné zpracování, díky němuž mince představuje nejen cenný sběratelský předmět, ale také umělecky hodnotnou připomínku této významné městské památkové rezervace,“ dodává.

Mince vydala ČNB v běžném provedení, a to 2 600 kusů, a také ve zvláštním provedení s leštěným polem a matovým reliéfem. Těchto mincí je 5 500 kusů. Zájemci si je mohou zakoupit od úterý.

Královské město Plzeň založil roku 1295 Václav II. na strategickém místě u soutoku několika řek a důležité obchodní cesty do Řezna a Norimberka. Historické jádro Plzně představuje mimořádně cenný příklad gotického lokačního města s pravidelnou uliční sítí a rozlehlým náměstím Republiky, které patřilo k největším v Evropě. Dominantou náměstí se stal kostel sv. Bartoloměje, dnešní katedrála, zatímco významnou renesanční památkou je radnice z roku 1559 od italského architekta Giovanniho de Statia.

Barokní období v Plzni připomínají například biskupský palác nebo stavby architekta Jakuba Augustona. V druhé polovině 19. století proměnil podobu města prudký průmyslový rozvoj, který přinesl nové novorenesanční a secesní budovy zdobené mimo jiné sgrafity Mikoláše Alše.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Alžbětiny lázně v K.Varech se mají stát příspěvkovou organizaci,doporučili radní

ilustrační snímek

Městské Alžbětiny lázně se podle doporučení karlovarské městské rady do konce roku přemění z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. Ztrátové lázně...

26. května 2026  12:58,  aktualizováno  12:58

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče

PsychiatrickĂˇ nemocnice v KromÄ›Ĺ™Ă­Ĺľi stavĂ­ pavilon akutnĂ­ psychiatrickĂ© pĂ©ÄŤe

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun,...

26. května 2026  12:55,  aktualizováno  12:55

Vodní záchranáři na Hracholuskách dostanou nové molo za 327.000 korun

ilustrační snímek

Vodní záchranáři, kteří působí na přehradě Hracholusky na Tachovsku a severním Plzeňsku, dostanou letos nové molo. Jejich staré kovové molo bylo za hranicí...

26. května 2026  12:50,  aktualizováno  12:50

Česko čeká na MS v hokeji 2026 souboj s Kanadou. Pořadí ve skupině ale nemáme ve svých rukou

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 míří do svého finále a českou reprezentaci čeká ve Fribourgu na závěr nejtěžší prověrka dosavadního průběhu turnaje. Národní tým totiž nastoupí proti...

26. května 2026  14:26

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska, program zápasů a kde sledovat zápasy?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

26. května 2026  14:23

Obnova ostravského PALACE pokročila do další fáze – ANTRACIT představuje architektonickou studii

26. května 2026  14:23

Kauza havířovských bytů. Soud potvrdil šéfovi odboru podmínku, pokutu snížil

Část obžalovaných v kauze machinací s havířovskými městskými byty na Okresním...

Ostravský krajský soud v úterý ukončil první část kauzy Městské realitní agentury Havířov. Hlavnímu obžalovanému, bývalému havířovskému vedoucímu provozně investičního odboru agentury Markovi...

26. května 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Čeští hokejisté předposlední zápas ve skupině nezvládli. Prohráli s Norskem

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května...

Čeští hokejisté se v pondělí ve Fribourgu utkali s rozjetým Norskem, které na turnaji překvapuje skvělými výkony. Zápas bohužel Češi nezvládli a Norsko tak šokovalo na šampionátu dalším skvělým...

25. května 2026  19:02,  aktualizováno  26. 5. 14:22

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

26. května 2026  14:21

12. den na MS v hokeji 2026: Na závěr skupiny Česko vyzve favorita z Kanady. O čem zápas rozhodne?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje v úterý 26. května závěrečnými zápasy základních skupin. Českou reprezentaci čeká ve Fribourgu atraktivní souboj s Kanadou, který může rozhodnout o konečném...

26. května 2026  14:20

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Colours of Ostrava nabídne psychoterapii a podporu pro neslyšící

ilustrační snímek

Hudební festival Colours of Ostrava, který se v Dolní oblasti Vítkovic uskuteční od 15. do 18. července, letos poprvé návštěvníkům nabídne psychoterapeutickou...

26. května 2026  12:43,  aktualizováno  12:43

ČS, ČSOB a MONETA přebírají ceny Visa Bank Branch of the Year za 1. kvartál 2026

26. května 2026  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.