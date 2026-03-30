ČSÚ: Chráněná území v Plzeňském kraji tvoří téměř pětinu z celkové rozlohy kraje

V Plzeňském kraji bylo ke konci předloňského roku 135.522 hektarů zvláště chráněných území, tedy 18,1 procenta z rozlohy regionu. Po Jihočeském a Ústeckém kraji jde o třetí největší výměru v ČR. Meziročně přibylo pět hektarů plochy ve čtyřech přírodních rezervacích, jichž je 91 s rozlohu 3215 hektarů. Celkově má kraj 202 zvláště chráněných území, z toho 196 maloplošných, uvedla dnes plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ). Nejvíce, 94, je přírodních památek.
"V kraji bylo k 31. prosinci 2024 podle údajů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR celkem 202 chráněných území, stejně jako o rok dříve," uvedla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. Pět chráněných krajinných oblastí (CHKO), tedy celý Český les a části Šumavy, Brd, Křivoklátska a Slavkovského lesa, má celkovou rozlohu 96.905 hektarů, což je téměř 73 procent chráněných území v regionu. "CHKO se rozprostírají ve všech okresech kromě Plzně, významný podíl je na Klatovsku, Tachovsku, Domažlicku a Rokycansku," řekla.
Více než čtvrtinu chráněných území tvoří Národní park Šumava, nejrozsáhlejší národní park v ČR. "Přičemž do našeho regionu zasahuje nadpoloviční většinou rozlohy, když tam zabírá plochu 34.483 hektarů," řekla Křížová. Rozkládá se na území Klatovska, kde tvoří přes polovinu plochy chráněného území. Národních přírodních rezervací je v Plzeňském kraji šest s rozlohou 781 hektarů a národních přírodních památek pět s výměrou 231 hektarů. Přírodní památky, jichž je 94, se rozkládají na 2585 hektarech.
Nejvíce přírodních památek a rezervací je na Klatovsku, kde tvoří téměř dvoutřetinový podíl z jejich celkové výměry v kraji. Největší podíl národních přírodních památek a rezervací je na Domažlicku a jde téměř o třetinu plochy těchto oblastí v kraji. V kraji se vyskytuje 68 evropsky významných lokalit a dvě ptačí oblasti - na Šumavě a Křivoklátsku.
V ČR bylo ke konci předloňského roku 2710 zvláště chráněných území s plochou přes 1,33 milionu hektarů. CHKO zaujímají více než čtyři pětiny plochy, je jich 26 s výměrou 1,14 milionu hektarů. Nejmladší je CHKO Brdy s 34.500 hektarů, která byla vyhlášena v roce 2015. "Jde o nejvyšší středočeskou vrchovinu rozkládající se na území Plzeňského a Středočeského kraje," řekla Křížová.
V ČR jsou čtyři národní parky, které zaujímají plochu 119.000 hektarů. Šumavský park, který vznikl v roce 1991, se rozprostírá se na 68.500 hektarech na území Plzeňského a Jihočeského kraje. Tvoří ho lesy, ledovcová jezera, rašeliniště a horské louky.