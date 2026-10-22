ČSÚ: V Plzeňském kraji byly v posledním roce rekordní odstřely srnek či daňků

Jedny z nejvyšších odstřelů srnčí, daňčí a mufloní zvěře i zajíců za poslední dekádu evidují statistici v mysliveckém roce 2025/26 v Plzeňském kraji. Dlouhodobě klesají úlovky bažantů, jejichž odstřel byl v posledním roce naopak nejnižší za deset let, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ) v Plzni.
"Od 1. dubna 2025 do letošního 31. března byl evidován za deset let třetí nejvyšší odstřel jelení zvěře, a to 2948 kusů. Oproti předchozímu roku, kdy byl vůbec nejvyšší, to byl pokles o 308 kusů. Jarní kmenový stav jelenů meziročně vzrostl o 1,3 procenta a ke konci března čítal na 3914 kusů, druhý nejvyšší stav po roce 2023," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.
Z ostatní srstnaté zvěře se také jednalo o jedny z nejvyšších úlovků za dekádu. "Nejvýrazněji meziročně vzrostl odstřel zajíců, o 63 procent, když jich bylo uloveno 156. Mimořádné úlovky byly také u daňčí zvěře, a to 7500 kusů, meziročně o 12 procent více, mufloní (1600 kusů, o 6,6 pct více) a srnčí (10.000 kusů), meziročně o 2,1 procenta více," řekla vedoucí.
V minulé sezoně bylo odstřeleno 28.400 kusů černé zvěře - divokých prasat, meziročně o 16 procent více, což byl druhý nejvyšší úlovek za dekádu. V roce 2019 to bylo 30.000 kusů.
K 31. březnu evidovali statistici nejvyšší kmenové stavy za dekádu u daňků - 8200 kusů, 3400 muflonů, 11.500 černé zvěře a 14.300 zajíců. "Nejvýraznější byl nárůst stavu u daňků, o 70 procent proti roku 2015. Jarní kmenový stav srnčí zvěře v roce 2023 dosáhl maxima 28.600 kusů, poté byl pokles na březnový stav 28.300 kusů," uvedla Křížová.
Divokých kachen ulovili myslivci meziročně o devět procent méně, přesto se jednalo o čtvrtý nejvyšší odstřel za dekádu, a to 58.100 kusů. Bažantů ulovili 10.300 kusů, meziročně o čtyři procenta méně. Proti roku 2015 je to pokles o 46 procent. Bažantů je podle statistiků za posledních deset let nejméně - poslednímu březnu 4800 kusů, meziročně o desetinu méně, stav kachen divokých se propadl mírně na 8400 kusů.
"V Plzeňském kraji bylo evidováno na konci letošního března téměř 83.000 kusů vybraných druhů zvěře. což bylo s podílem 8,2 procenta páté místo mezi kraji. Převažuje zvěř srstnatá (84 pct) nad pernatou. Podíl srstnaté zvěře meziročně vzrostl o jeden procentní bod," řekl Křížová. V kraji byla nejvíce zastoupena srnčí zvěř s více než třetinovým podílem, značný podíl představovali také zajíci, přes 17 procent, a černá zvěř s téměř 14 procenty. Z pernaté zvěře převládaly kachny divoké s podílem nad deset procent.