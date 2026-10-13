ČSÚ: V Plzeňském kraji chtělo do zastupitelstev 10.803 lidí, méně než minule

V Plzeňském kraji kandidovalo v komunálních volbách do zastupitelstev 501 obcí, bez deseti městských obvodů Plzně, 10.803 kandidátů, což je o 258 méně než v předcházejících volbách v roce 2022. Poměr mužů a žen činil 2:1. Průměrný věk kandidátů v kraji dosahoval 48,5 roku. Nejstaršímu kandidátovi bylo 89 let a objevil se na kandidátní listině ve městě Plasy v okrese Plzeň-sever. Ve věku 18 let, což je hranice pro kandidaturu, se do voleb v regionu registrovalo 40 kandidátů. Převážně šlo o studenty, nejčastěji z jižního a severního Plzeňska. Informace dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ) v Plzni.
V městských obvodech Plzně bylo registrováno 1232 kandidátů. Jejich průměrný věk se pohyboval mírně pod hranicí 50 let. Nejstarší kandidát byl registrován v obvodu Plzeň 3, a to s věkem 89 let, osmnáctiletých bylo 11.
Voleb do zastupitelstev obcí, městysů a měst se v kraji mohlo zúčastnit 451.319 voličů. Práva volit však využilo jen 48,5 procenta, tedy 218.749 voličů, zvolili celkem 4474 zastupitelů v 501 obcích, uvedl ČSÚ. Nejvyšší volební účasti byly v Kařízku (95,8 procenta), Vískách (93,9 pct) a Sebečicích (93,2 pct), všechny na Rokycansku. Nejméně voličů přišlo v Běšinech na Klatovsku, 25,6 procenta.
Z více než 70 procent získali mandáty v obecních zastupitelstvech muži, což je mírně nižší hodnota než v září 2022. V obcích se při jednání zastupitelstva bude scházet ve srovnání s předchozími volbami starší osazenstvo v průměrném věku 49,3 let, uvedl ČSÚ. Nejčastěji byli voleni zastupitelé ve věkové kategorii 50 až 54 let, kteří tvoří téměř pětinu z jejich celkového počtu. Nejstarší, osmaosmdesátiletý, zastupitel byl zvolen na severu Plzeňska, v zastupitelstvech se objeví také tři osmnáctiletí kandidáti.
Tři čtvrtiny mandátů (3393) si rozdělili zastupitelé, kteří byli na kandidátkách místních sdružení nezávislých kandidátů (SNK). Celkem těmto sdružením směřovala téměř čtvrtina všech hlasů v kraji, což je vyšší hodnota než před čtyřmi lety, kdy si SNK připsala 22,7 procenta hlasů a získala tak 71,6 procenta mandátů, uvedl ČSÚ. Ve 328 obcích kraje získala SNK všechny mandáty.
Kromě místních sdružení jsou doménou malých obcí nezávislí kandidáti, kteří získali stoprocentní podíl hlasů ve 44 obcích kraje a jejich největší zastoupení bylo na Klatovsku. Získali téměř osm procent mandátů z celkového počtu v regionu.