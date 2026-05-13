ČSÚ: Více než půlka vysokoškoláků z Plzeňského kraje zůstává na studiích v Plzni

Autor: ČTK
  15:09aktualizováno  15:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Více než půlka vysokoškolských studentů z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě. Před 20 lety byl podíl o sedm procentních bodů vyšší. Téměř třetina mladých z regionu dojíždí na studia do Prahy. Do vysokých škol nyní míří děti silných ročníků ze 70. let, což zvýšilo podíl nejmladších studentů. Rostou počty studujících cizinců. Informace dnes zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Počet studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji činil ke konci roku 2025 téměř 13.200. Od roku 2016 se snižoval na minimum v roce 2019, kdy dosahoval necelých 11.500," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. To podle ní mimo jiné souvisí s poklesem počtu obyvatel ve věku 20 až 29 let. Od roku 2019 do 2025 se zvýšil o 15 procent.

Studentky tvoří 57,4 procenta z celkového počtu studujících obyvatel kraje, jejich podíl zůstává deset let neměnný.

"Na vysoké školy teď přichází silná generace potomků takzvaných Husákových dětí, což se projevilo desetiprocentním podílem nejmladších studentů do 20 let ve srovnání s rokem 2016, kdy tato věková kategorie tvořila jen 6,4 procenta," řekla Křížová.

Mladí s trvalým bydlištěm v kraji studovali z 93 procent veřejné vysoké školy a ze sedmi procent soukromé. "Po boomu soukromých škol na přelomu prvního a druhého desetiletí je patrný narůstající zájem o veřejné školství," uvedla Křížová. Deset let také roste podíl prezenční formy studia, kterou ke konci roku 2025 upřednostnilo přes 83 procent studentů z kraje. Bakalářských studentů je 63 procent, účastníků magisterských programů třetina a 4,8 procenta doktorandů. Oborově nejsilnější je obchod, administrativa a právo (2876 osob), učitelství (2096) a zdravotní a sociální péče (1894), které s přírodními a humanitními vědami i uměním za deset let nejvíce posílily. Počty studentů techniky, stavebnictví a společenských věd výrazně klesly. Technické a stavební obory si přesto drží čtvrtou příčku.

Devět fakult Západočeské univerzity (ZČU) a pobočku Lékařské fakulty UK si zvolilo 51 procent studentů z regionu. Jde o pokles o sedm procentních bodů ve srovnání se situací před 20 lety, což může souviset s lepší dopravní dostupností i možnostmi směřovat na prestižní školy mimo region. Následovaly Praha, kam dojíždělo 4221 obyvatel kraje, České Budějovice (941) a Brno (410). ZČU si zvolilo 6108 lidí, z toho nejvíce fakulty pedagogickou a ekonomickou. "Medicínu" pak studuje 580 studentů z kraje.

Plzeň je se 14.700 vysokoškoláky (4,5 procenta z ČR) pátá za Prahou (130.100), Brnem (67.500), Ostravou (23.900) a Olomoucí (23.700). Téměř 1500 mladých tam studuje ze Středočeského, 1300 z Jihočeského, 1200 z Karlovarského kraje a 1200 osob bydlících v cizině.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Nové bytové domy vzniknou na Tyršově nábřeží u zlínského fotbalového stadionu...

Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu....

14. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

14. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci.

Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční...

14. května 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kandidátka SLK v Jablonci nad Nisou nabídne 13 nových tváří i velký podíl žen

ilustrační snímek

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj (SLK) nabídne v Jablonci nad Nisou 13 nových tváří i vysoký podíl žen. Nejmladším kandidátem je předseda krajského...

14. května 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Našli jste ptáče mimo hnízdo? Hlavně ho nezachraňujte, radí ochránci přírody

Pokud jste našli poraněné zvíře, pomohou i ve stanici Pavlov.

Jaro a začátek léta každoročně ukazují stejný obrázek. Na chodnících, zahradách nebo v parcích lidé nacházejí ptačí mláďata a ve snaze pomoci je odnášejí do záchranných stanic. Ochránci přírody ale...

14. května 2026  12:30

Firmy budou muset zveřejňovat mzdy v inzerátech. Hrozí spory o doplacení příjmů

14. května 2026  12:16

Vysoké Mýto postaví nové zázemí z kontejnerů pro fotbalisty za 41,6 milionu Kč

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecko postaví nové zázemí pro fotbalový klub na městském stadionu. Bude postavené z kontejnerů, investice přijde na 41,6 milionu korun....

14. května 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Počet kybernetických incidentů v ČR byl v dubnu průměrný, bylo jich 18

ilustrační snímek

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 18, informoval na...

14. května 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu

ilustrační snímek

Sokolov chystá další úpravy Husových sadů za více než osm milionů korun. Budou v nich nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Práce začnou v květnu...

14. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Rok Trumpových cel očima drobného investora: USA stále lákají, rizika ale rostou

14. května 2026  12:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

14. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového útočníka Skuhravého

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun,...

14. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.