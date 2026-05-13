ČSÚ: Více než půlka vysokoškoláků z Plzeňského kraje zůstává na studiích v Plzni

Více než půlka vysokoškolských studentů z Plzeňského kraje zůstává na studiích v krajském městě. Před 20 lety byl podíl o sedm procentních bodů vyšší. Téměř třetina mladých z regionu dojíždí na studia do Prahy. Do vysokých škol nyní míří děti silných ročníků ze 70. let, což zvýšilo podíl nejmladších studentů. Rostou počty studujících cizinců. Informace dnes zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).
"Počet studentů vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji činil ke konci roku 2025 téměř 13.200. Od roku 2016 se snižoval na minimum v roce 2019, kdy dosahoval necelých 11.500," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. To podle ní mimo jiné souvisí s poklesem počtu obyvatel ve věku 20 až 29 let. Od roku 2019 do 2025 se zvýšil o 15 procent.
Studentky tvoří 57,4 procenta z celkového počtu studujících obyvatel kraje, jejich podíl zůstává deset let neměnný.
"Na vysoké školy teď přichází silná generace potomků takzvaných Husákových dětí, což se projevilo desetiprocentním podílem nejmladších studentů do 20 let ve srovnání s rokem 2016, kdy tato věková kategorie tvořila jen 6,4 procenta," řekla Křížová.
Mladí s trvalým bydlištěm v kraji studovali z 93 procent veřejné vysoké školy a ze sedmi procent soukromé. "Po boomu soukromých škol na přelomu prvního a druhého desetiletí je patrný narůstající zájem o veřejné školství," uvedla Křížová. Deset let také roste podíl prezenční formy studia, kterou ke konci roku 2025 upřednostnilo přes 83 procent studentů z kraje. Bakalářských studentů je 63 procent, účastníků magisterských programů třetina a 4,8 procenta doktorandů. Oborově nejsilnější je obchod, administrativa a právo (2876 osob), učitelství (2096) a zdravotní a sociální péče (1894), které s přírodními a humanitními vědami i uměním za deset let nejvíce posílily. Počty studentů techniky, stavebnictví a společenských věd výrazně klesly. Technické a stavební obory si přesto drží čtvrtou příčku.
Devět fakult Západočeské univerzity (ZČU) a pobočku Lékařské fakulty UK si zvolilo 51 procent studentů z regionu. Jde o pokles o sedm procentních bodů ve srovnání se situací před 20 lety, což může souviset s lepší dopravní dostupností i možnostmi směřovat na prestižní školy mimo region. Následovaly Praha, kam dojíždělo 4221 obyvatel kraje, České Budějovice (941) a Brno (410). ZČU si zvolilo 6108 lidí, z toho nejvíce fakulty pedagogickou a ekonomickou. "Medicínu" pak studuje 580 studentů z kraje.
Plzeň je se 14.700 vysokoškoláky (4,5 procenta z ČR) pátá za Prahou (130.100), Brnem (67.500), Ostravou (23.900) a Olomoucí (23.700). Téměř 1500 mladých tam studuje ze Středočeského, 1300 z Jihočeského, 1200 z Karlovarského kraje a 1200 osob bydlících v cizině.