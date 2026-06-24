ČT: Plzeňské státní zastupitelství obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog

Plzeňské státní zastupitelství obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog. Uvedla to dnes Česká televize (ČT) na základě vyjádření Jakuba Kubiase z krajského státního zastupitelství. Některým členům skupiny hrozí trest až 12 let vězení. Součástí organizované skupiny je podle Kubiase pouze pět z obžalovaných. Při domovních prohlídkách policisté v této kauze zadrželi pervitin, suroviny k výrobě drog, peníze i zbraně.
Policisté letos v květnu oznámili, že skupina dovážela suroviny pro výrobu drog z Ukrajiny a ze Španělska. Podle kriminalistů dovezli obvinění z Ukrajiny více než 115 kilogramů červeného fosforu. U dalšího, který dovážel látky pro výrobu drog ze Španělska, zajistili francouzští celníci v jeho dodávce 460 kilogramů léku s pseudoefedrinem. Pseudoefedrin i červený fosfor jsou základní suroviny k výrobě pervitinu.
"Organizátor skupiny dlouhodobě bydlel v hotelu v Plzni, odkud měl řídit dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu i obchod s pervitinem," sdělila již dříve médiím mluvčí policejní Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Suroviny k výrobě drogy v hotelovém apartmánu muž podle policie skladoval a vydával je výrobcům pervitinu. Na stejném místě pak vykupoval zpět hotovou drogu a prodával ji odběratelům.
Policisté při domovních prohlídkách zajistili mimo jiné více než kilogram pervitinu a suroviny, ze kterých by bylo možné vyrobit dalších asi devět kilogramů drogy. Zadrželi také další drogy, dvě zbraně, tisícovku různých nábojů a půl milionu korun v hotovosti.
Kriminalisté původně navrhli obžalovat 22 lidí ve věku od 25 do 65 let, 20 Čechů a dva cizince. Kubias nyní řekl ČT, že bylo stíhání jedné osoby zastaveno. Nepodařilo se prokázat, že by věděla, co převážela nebo k jakým účelům může být červený fosfor použit.