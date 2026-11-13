Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctiletém Filipu Šulcovi z Plzně, který ve čtvrtek navečer odešel z domova v plzeňské čtvrti Skvrňany. Naposledy byl spatřen v Lábkově ulici kolem 18:00. Policisté po něm pátrají v režimu Dítě v ohrožení, informovala dnes policejní mluvčí Pavla Burešová.
Chlapec je 175 centimetrů vysoký, hubený, má blond delší vlasy a modré oči. Na sobě měl hnědou koženou bundu a tmavé široké rifle.
Jakékoliv informace o jeho pobytu a pohybu mohou lidé nahlásit na tísňovou linku 158.