Čtyři jednotky hasičů likvidovaly dnes večer požár rekreačního objektu v Nových Mitrovicích na jižním Plzeňsku. Nikdo se nezranil. Výše škody a příčina požáru jsou i nadále v šetření hasičů, řekl ČTK územní velící důstojník David Kváč.
"Na místě zasahovaly čtyři jednotky. Částečně zděnou a částečně dřevěnou chatu jsme po uhašení plamenů rozebírali a hledali jsme skrytá ohniska požáru. Dům neshořel úplně, včasným zásahem se jej částečně podařilo uchránit," popsal průběh zásahu Kváč. Požár podle něj oznámili přítomní majitelé, kteří objekt opustili.
Zjištěním přesné příčiny vzniku požáru se zabývá policejní vyšetřovatel. Rovněž ve spolupráci s majiteli objektu stanoví škodu, kterou oheň způsobil.