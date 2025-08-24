Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Autor: svm, ČTK
  13:02aktualizováno  13:27
Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo šest mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, jednoho zraněného cyklistu transportoval do nemocnice vrtulník letecké záchranné služby, ostatní zraněné odvezly sanitky. Redakci iDNES.cz to potvrdila mluvčí záchranářů Karolína Korčíková.
Start závodu juniorů West Bohemia Tour, během etapy se zranilo několik cyklistů. (24. srpna 2025) | foto: Petr EretMAFRA

„Dva závodníci utrpěli středně těžká zranění, čtyři se zranili lehce. Na místo přiletěl vrtulník pro jednoho zraněného, ostatní převezly sanitky,“ oznámila mluvčí.

Závod pokračuje dál. „Stala se nehoda, spadlo šest závodníků v relativně vysoké rychlosti. To se při závodech bohužel stává. Zranění byli převezeni do zdravotnického zařízení, byli při vědomí, stabilizovaní, nejsou v ohrožení života,“ řekl ředitel závodu Petr Kubias.

Nehoda se stala krátce po 11:00. Záchranáři vyjeli na místo s několika sanitkami a přivolali i vrtulník.

„Vzhledem k počtu raněných jsme událost řešili v režimu hromadného postižení osob. Na místě jsme ošetřili celkem šest zraněných. Vše byli mladí muži okolo 20 let. Po ošetření byli pacienti transportováni do zdravotnického zařízení,“ upřesnila Korčíková. Vrtulník letěl pro středně těžce zraněného jednadvacetiletého cyklistu.

Talentovaní cyklisté změří síly v západních Čechách. Startuje West Bohemia Tour

Závod začal krátkou časovkou ze Starého Plzence k hradu Radyně ve čtvrtek 21. srpna. V dalších dnech následovaly zhruba stopadesátikilometrové okruhy se starty v Rokycanech a v sobotu v Klatovech.

Nedělní etapa o délce 151,4 kilometru startovala na nádvoří plzeňského pivovaru a po trase severním Plzeňskem a částečně Tachovskem končí na plzeňském náměstí. Nehoda se podle Kubiase stala na 40. kilometru etapy. Závod se jede za asistence policie po silnicích uzavřených pro ostatní dopravu.

