Stezka pro cyklisty a pěší na zaniklé trati u Plzně je už téměř hotová

„Tenhle úsek bude hotový do konce června. Právě tady navíc připravujeme sportovně relaxační zázemí, s jeho výstavbou bychom rádi začali v příštím roce,“ řekl starosta čtvrtého městského obvodu Tomáš Soukup ke zbývajícím metrům stezky.

Kraj vybudoval stezku z Chrástu na Chlumek v šíři tří metrů na polovině profilu bývalého kolejiště. Je společná pro cyklisty, jezdce na bruslích i pěší. Druhý pás je vysypaný hrubším štěrkem a zůstal volný. V něm jsou vydlážděné odpočívky s lavicemi, stoly, koši a držáky pro odstavení jízdních kol.

Město ve svém úseku využilo celou šestimetrovou šířku bývalé trati. „Vedle asfaltového pásu pro pěší je ještě jeden s povrchem z jemného štěrku pro běžce. Souběžně s nimi vede tři a půl metru široký asfaltový pás pro cyklisty. Jezdci na kolech se tak nebudou muset vyhýbat pomalejším chodcům v místech, kde očekáváme hodně uživatelů, zejména rodin s dětmi. Chceme, aby měl na trati každý svůj prostor a provoz byl bezpečnější,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

V pásu pro cyklisty jsou pruhy pro jízdu vyznačené klasickým dopravním značením nastříkaným na asfalt. Mezi pásem pro cyklisty a chodce je dělící pruh ze zámkové dlažby. Na začátku a konci městského úseku je navíc piktogramy nastříkanými na asfalt zvýrazněno, pro koho je který pás stezky určený.

U Chlumku zůstalo zachované i provizorní asfaltové napojení cyklostezky na původní silničku pod vrchem Chlum, po které se cyklisté i chodci vyhýbali nedokončené části městské stezky k tunelovým portálům.

Zuzana Koutná ze Správy veřejného statku doplnila, že na kilometrovém městském úseku jsou dvě odpočívky a dvě vyhlídková místa doplněná stoly, lavicemi a cyklostojany.

Podle plzeňské cyklokoordinátorky Radky Žákové teď mají cyklisté k dispozici 7,5 kilometru dlouhou stezku mezi Plzní a Chrástem. „Je atraktivní hlavně mírným stoupáním a klesáním. Právě stezky podél vody či po bývalých železničních tratích jsou mezi cyklisty hodně vyhledávané. Oblíbili si je hlavně rodiny s dětmi a senioři,“ shrnula Žáková.

Doubravecká radnice nechá vybudovat mezi železniční tratí a novou stezkou odpočinkový areál, kde bude kromě zázemí pro cyklisty nebo bruslaře i stále oblíbenější pumptracková dráha. Cyklisté nebo chodci si tu budou moci půjčit kolečkové brusle, a pak se projet po stezce. „Projekt nabízí kromě sportovního vyžití také zázemí. Budou tu cykloboxy nebo skříňky na boty pro inline bruslaře,“ uvedl místostarosta čtvrtého plzeňského obvodu Jan Kakeš.

Chybět nebude ani občerstvení, dětské herní prvky a vyhlídka, která by se dala využít také k menším kulturním akcím. Kromě toho zde bude pobytová louka pro pikniky a odpočinek. „Je to místo, které si našli sami lidé. Už teď sem míří obyvatelé mnoha částí Plzně. Tady začíná přírodní park Berounka, je odsud vidět Chlum, kostel svatého Jiří, a dokonce je možné dívat se odtud na katedrálu svatého Bartoloměje,“ dodal Kakeš.

Centrální objekt by měl vzniknout z kontejneru stejně jako Paluba Hamburk u vlakového nádraží v centru Plzně nebo nový stánek na hrázi mezi Boleveckými rybníky, i u železničního tunelu bude jeho součástí vyhlídková plošina. Tak to vymysleli architekti. Celý sportovní areál by měl vyjít asi na 25 milionů korun.