Samosoudce Václav Buřič uznal dvojici vinnou z obecného ohrožení. Rozsudek však není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůty na odvolání.
Osmadvacetiletý Volodymyr Bilykivskyi, který střílel na kamion, si vyslechl trest odnětí svobody v délce tří let podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let.
Devětatřicetiletý Viktor Rikel, který seděl za volantem BMW, dostal stejný trest na zkušební dobu čtyř let. Dále nesmí po dobu čtyř let řídit motorová vozidla.
Oba cizinci musí společně uhradit společnosti, které vznikla škoda na kamionu, částku ve výši 16 tisíc korun. Cizincům hrozilo od tří do osmi let.
Viktor Rikel nebyl s rozsudkem vůbec spokojený. Samosoudce, který podrobně odůvodňoval verdikt, ho několikrát musel napomenout, že ruší. Rikel nakonec řekl, že to nehodlá poslouchat a naštvaně odešel ze soudní síně.
28. ledna 2025
Podle státní zástupkyně Lenky Kocurové je díky kamerovému záznamu jasně prokázané, že čin spáchali. „Na záznamu je bez jakýchkoliv pochybností jednoznačně zachyceno, že spolujezdec BMW vystrkuje z okna ruku, v ruce drží neznámý předmět, přičemž je vidět, jak se předmět vymrští směrem k vozidlu řízeným poškozeným. Způsob vymrštění odpovídá užití praku nebo obdobného předmětu,“ popsala v závěrečné řeči žalobkyně.
Za obecné ohrožení pro spolujezdce, který střílel a dopustil se tak výrazně vyšší míry společenské škodlivosti než řidič, navrhla tříletý pobyt ve věznici. Pro šoféra pětiletou podmínku a zákaz řízení všech vozidel na 30 měsíců. „Na něj lze ještě působit alternativním trestem. Oba doposud byli trestně bezúhonní, což je polehčující okolnost,“ odůvodnila výši trestu Kocurová.
Naopak obhájce je toho názoru, že trestná činnost prokázána nebyla. „Dívali jsme se na záznam, žádný prak jsem na něm neviděl. Viděl jsem pouze vysunutou pravou ruku. Ten moment trval jednu až dvě sekundy. Vytvořila se nějaká hypotéza a té se chce věřit. Mám za to, že svědci vypovídali podle toho, co někde slyšeli nebo si přečetli. Kdo z nás vozí v autě prak?“ ptal se obhájce, který navrhoval zproštění viny z důvodů pochybností.
Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci u soudu. Svědkyně viděla prak
Incident se odehrál 27. ledna zhruba půl hodiny po poledni na 98. kilometru dálnice D5 nedaleko Blatnice ve směru od Plzně na Rozvadov.
Viktor Rikel seděl za volantem BMW a vedle něj Volodymyr Bilykivskyi. „Rikel přijel zleva ke kamionu, který jel rychlostí 90 km za hodinu, najel blíže ke středové čáře a přibrzdil na úroveň dvaapadesátiletého řidiče nákladního vozidla. Bilykivskyi vystrčil ruku z okna a neznámým předmětem rozbil okno u řidiče,“ popsala žalobkyně.
Šofér kamionu začal okamžitě brzdit a následně zastavil v odstavném pruhu. Řidiči dalších kamionů a osobních vozidel, kteří jeli za ním, zareagovali na situaci, začali také brzdit a mohlo tak podle žalobkyně dojít k hromadné nehodě.
Policie už ví, kdo rozbil okénko kamionu na dálnici. Možná střílel z praku
Obžalovaný Rikel tvrdí, že nic na kamion neházeli. „V autě jsem neměl ani zbraň, ani prak. Když jsme chtěli kamion předjet, rychle vybočil. Takové chování mně vadilo, jen jsem na něj troubil, stejně reagovali i další řidiči. Nevím, proč se okno rozbilo,“ hájil se šofér BMW.
Stejně vypovídal i jeho spolujezdec. „Žádného trestného činu jsem se nedopustil, nic jsem neudělal. Jen jsem vystrčil ruku z okénka a ukázal jsem prostředníček. Ale nic jsem v ruce nedržel. Svým gestem jsem žádné okno nepoškodil ani jsem neviděl, že by se vysypalo sklo. Mohl od projíždějících aut odlétnout kámen,“ nastínil Bilykivskyi.
Oba obžalovaní cizinci dlouhodobě žijí v České republice. Shodně tvrdí, že řidič kamionu, kterého předjížděli, je ohrozil na životě. Podle nich jezdil z jedné strany na druhou a v jednom případě nezapnul směrová světla.
Šofér kamionu odmítl, že by někoho svoji jízdou ohrozil. „Předjížděl jsem nákladní auta, postupně. Předjel jsem jedno a zařadil se zpět do pravého pruhu. Pak druhé. Vedle mě jelo nějaké auto, ani nevím, co to bylo. Najednou jsem měl po nějaké ráně vysypané okno. Všiml jsem si části stříbrného BMW,“ popsal šofér.
Zastal se ho i svědek, který jel s nákladním autem za ním. Podle něj se řidič BMW choval jak psychopat. „Jel rychlostí 120 km za hodinu a kamion, který předjížděl jinou soupravu, ho prostě zbrzdil, a to ho natolik vytočilo, že vystřelil. Ať si říká, kdo chce, co chce, prostě vystřelil z praku. Viděli jsme to s manželkou z bezprostřední blízkosti,“ tvrdí muž, který vše zachytil na kameru. Podle něj řidič kamionu neudělal žádnou chybu a svoji jízdou nikoho neohrozil. „Byl to prak, viděla jsem gumu,“ je si jistá jeho manželka.
22. září 2025