Za střelbu na kamion dostali cizinci podmínky. Jeden z nich ze síně naštvaně odešel

Petr Ježek, vb
  11:22
Samosoudce Okresního soudu Plzeň-sever potrestal dva cizince, kteří podle jeho závěru letos v lednu na dálnici D5 vystřelili neznámým předmětem při předjíždění na kamion a rozbili mu okno u dveří řidiče. Oba muži si vyslechli podmínku.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Samosoudce Václav Buřič uznal dvojici vinnou z obecného ohrožení. Rozsudek však není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůty na odvolání.

Osmadvacetiletý Volodymyr Bilykivskyi, který střílel na kamion, si vyslechl trest odnětí svobody v délce tří let podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let.

Devětatřicetiletý Viktor Rikel, který seděl za volantem BMW, dostal stejný trest na zkušební dobu čtyř let. Dále nesmí po dobu čtyř let řídit motorová vozidla.

Oba cizinci musí společně uhradit společnosti, které vznikla škoda na kamionu, částku ve výši 16 tisíc korun. Cizincům hrozilo od tří do osmi let.

Viktor Rikel nebyl s rozsudkem vůbec spokojený. Samosoudce, který podrobně odůvodňoval verdikt, ho několikrát musel napomenout, že ruší. Rikel nakonec řekl, že to nehodlá poslouchat a naštvaně odešel ze soudní síně.

28. ledna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle státní zástupkyně Lenky Kocurové je díky kamerovému záznamu jasně prokázané, že čin spáchali. „Na záznamu je bez jakýchkoliv pochybností jednoznačně zachyceno, že spolujezdec BMW vystrkuje z okna ruku, v ruce drží neznámý předmět, přičemž je vidět, jak se předmět vymrští směrem k vozidlu řízeným poškozeným. Způsob vymrštění odpovídá užití praku nebo obdobného předmětu,“ popsala v závěrečné řeči žalobkyně.

Za obecné ohrožení pro spolujezdce, který střílel a dopustil se tak výrazně vyšší míry společenské škodlivosti než řidič, navrhla tříletý pobyt ve věznici. Pro šoféra pětiletou podmínku a zákaz řízení všech vozidel na 30 měsíců. „Na něj lze ještě působit alternativním trestem. Oba doposud byli trestně bezúhonní, což je polehčující okolnost,“ odůvodnila výši trestu Kocurová.

Naopak obhájce je toho názoru, že trestná činnost prokázána nebyla. „Dívali jsme se na záznam, žádný prak jsem na něm neviděl. Viděl jsem pouze vysunutou pravou ruku. Ten moment trval jednu až dvě sekundy. Vytvořila se nějaká hypotéza a té se chce věřit. Mám za to, že svědci vypovídali podle toho, co někde slyšeli nebo si přečetli. Kdo z nás vozí v autě prak?“ ptal se obhájce, který navrhoval zproštění viny z důvodů pochybností.

Na kamion jsme nestříleli, hájí se Ukrajinci u soudu. Svědkyně viděla prak

Incident se odehrál 27. ledna zhruba půl hodiny po poledni na 98. kilometru dálnice D5 nedaleko Blatnice ve směru od Plzně na Rozvadov.

Viktor Rikel seděl za volantem BMW a vedle něj Volodymyr Bilykivskyi. „Rikel přijel zleva ke kamionu, který jel rychlostí 90 km za hodinu, najel blíže ke středové čáře a přibrzdil na úroveň dvaapadesátiletého řidiče nákladního vozidla. Bilykivskyi vystrčil ruku z okna a neznámým předmětem rozbil okno u řidiče,“ popsala žalobkyně.

Šofér kamionu začal okamžitě brzdit a následně zastavil v odstavném pruhu. Řidiči dalších kamionů a osobních vozidel, kteří jeli za ním, zareagovali na situaci, začali také brzdit a mohlo tak podle žalobkyně dojít k hromadné nehodě.

Policie už ví, kdo rozbil okénko kamionu na dálnici. Možná střílel z praku

Obžalovaný Rikel tvrdí, že nic na kamion neházeli. „V autě jsem neměl ani zbraň, ani prak. Když jsme chtěli kamion předjet, rychle vybočil. Takové chování mně vadilo, jen jsem na něj troubil, stejně reagovali i další řidiči. Nevím, proč se okno rozbilo,“ hájil se šofér BMW.

Stejně vypovídal i jeho spolujezdec. „Žádného trestného činu jsem se nedopustil, nic jsem neudělal. Jen jsem vystrčil ruku z okénka a ukázal jsem prostředníček. Ale nic jsem v ruce nedržel. Svým gestem jsem žádné okno nepoškodil ani jsem neviděl, že by se vysypalo sklo. Mohl od projíždějících aut odlétnout kámen,“ nastínil Bilykivskyi.

Oba obžalovaní cizinci dlouhodobě žijí v České republice. Shodně tvrdí, že řidič kamionu, kterého předjížděli, je ohrozil na životě. Podle nich jezdil z jedné strany na druhou a v jednom případě nezapnul směrová světla.

Šofér kamionu odmítl, že by někoho svoji jízdou ohrozil. „Předjížděl jsem nákladní auta, postupně. Předjel jsem jedno a zařadil se zpět do pravého pruhu. Pak druhé. Vedle mě jelo nějaké auto, ani nevím, co to bylo. Najednou jsem měl po nějaké ráně vysypané okno. Všiml jsem si části stříbrného BMW,“ popsal šofér.

Zastal se ho i svědek, který jel s nákladním autem za ním. Podle něj se řidič BMW choval jak psychopat. „Jel rychlostí 120 km za hodinu a kamion, který předjížděl jinou soupravu, ho prostě zbrzdil, a to ho natolik vytočilo, že vystřelil. Ať si říká, kdo chce, co chce, prostě vystřelil z praku. Viděli jsme to s manželkou z bezprostřední blízkosti,“ tvrdí muž, který vše zachytil na kameru. Podle něj řidič kamionu neudělal žádnou chybu a svoji jízdou nikoho neohrozil. „Byl to prak, viděla jsem gumu,“ je si jistá jeho manželka.

22. září 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Dva muži z Ukrajiny, Viktor Rikel (vpravo) a Volodymyr Bilykivskyi u Okresního soudu Plzeň-sever. Podle žalobkyně rozbili kamionu za jízdy na D5 neznámým předmětem okno. (24. září 2025)
Dva muži z Ukrajiny, Viktor Rikel (vpravo) a Volodymyr Bilykivskyi u Okresního soudu Plzeň-sever. Podle žalobkyně rozbili kamionu za jízdy na D5 neznámým předmětem okno. (24. září 2025)
Spolujezdec osobního vozu prostřelil okno kamionu
Dva cizinci stanuli na lavici obžalovaných Okresního soudu Plzeň-sever. Letos v lednu na dálnici D5 rozbili za jízdy kamionu okno. Vpravo Viktor Rikel, vedle něj Volodymyr Bilykivskyi. (22. září 2025)
5 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.