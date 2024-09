Řidiče po nehodě na dálnici srazilo projíždějící auto. V nemocnici zemřel

Na dálnici D5 nedaleko Kladrub na Tachovsku zemřel ve středu večer devatenáctiletý řidič osobního vozu, který dostal smyk a naboural do svodidel. Na nehodu nestihla včas zareagovat řidička dalšího auta a narazila do havarovaného vozidla a následně do řidiče, který se pohyboval po silnici.