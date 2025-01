Dronaři u tragické nehody na D5 rozbili stroj za statisíce korun, zavadil o dráty

„K tragické nehodě jsme přijeli již za tmy a náš pilot poslal dron do výšky, aby mohl oblast nasnímat. Rozsvítil si světla, aby viděl pod sebe, ale do stran už neviděl. Zavadil o nízké napětí a spadl na zem,“ popsal kolizi šéf Správy informačních technologií města Plzně (SIT) Jiří Šantora.

Stroj v pořizovací hodnotě 300 tisíc korun plus další vybavení včetně kamer v celkové hodnotě 400 tisíc se rozbil. Spadl mimo dálnici do pole. Při střetu s dráty nezpůsobil elektrický zkrat.

„Vozíme vždy náhradní dron, takže jsme dokumentaci k nehodě vozidel pořídili,“ vysvětlil Šantora. Dodal, že zařízení mají pojištěné a něco podobného se jim stalo vůbec poprvé.

„Na dálnici až tak často nejezdíme. Je to pro nás určitá zkušenost. Teď už víme, že si za snížené viditelnosti musíme svítit nejen na místo, které chceme zdokumentovat, ale i do stran,“ uzavřel.

Případ už nahlásili odborníkům z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.

V loňském roce měli specialisté ze SIT 150 výjezdů. Od roku 2019 jsou součástí IZS. Pomáhají hasičům, záchranářům, policistům, monitorují požáry, spadlé budovy, pomáhají s monitorováním vodních rostlin, jsou zapotřebí u vážných dopravních nehod.

Tak tomu bylo i v neděli. Policisté na D5 u Nýřan vyšetřovali nehodu osobního auta, které vjelo do svodidel. Do policejní dodávky i nabouraného auta v odstavném pruhu pak narazila s vozidlem další řidička. Vážně zraněného policistu letecky přepravili do nemocnice, kde později zemřel.