Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Valentýna Bílá
  11:02aktualizováno  11:02
Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a zůstal zaklíněný v příkopě na boku.
Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30. března 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala v šest hodin ráno na 94. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov.

Podle policejní mluvčí Dagmar Mifkové řidič osobního vozidla předjížděl mikrobus, který jel v pravém jízdním pruhu. „Podle jeho vyjádření při předjíždění ale usnul a bočně do něj narazil,“ popsala Mifková. Mikrobus pak vyjel z dálnice a havaroval mimo ni.

Mikrobus prorazil ochranný plot a skončil na boku zaklíněný v příkopu mezi betony. Ještě než přijeli hasiči, všichni čtyři lidé už byli v péči přivolaných záchranářů.

Dálnice D5 byla za Prahou čtyři hodiny uzavřená kvůli vyproštění kamionu

„Z místa dopravní nehody bylo původně hlášeno více zraněných osob. Po vyšetření všech účastníků události byly k dalšímu ošetření do zdravotnického zařízení transportovány pouze dvě dospělé osoby – jedna s lehkým zraněním dolní končetiny a druhá se středně těžkým poraněním zad,“ vypočetl za záchrannou službu Martin Štěpán.

Oba řidiči se podrobili dechovým zkouškám na alkohol, oba je měli negativní.

Na místě zasahovaly tři jednotky hasičů, a to z Nýřan, Plzně-středu a dobrovolná jednotka z Nýřan. „Zasahující hasiči provedli na vozidlech protipožární opatření. K úniku provozních kapalin nedošlo,“ popsal mluvčí hasičů Michal Holeček s tím, že dálnice byla po dobu nezbytně nutného zásahu zcela uzavřena, následně byl provoz obnoven jedním jízdním pruhem.

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na obrazovkách Netflixu úřadovat jedna z nejznámějších detektivních postav současné krimi literatury – Harry...

V Teplicích nad Metují lidé hlasují o novém vstupu do skal, odpůrcům vadí cena

Referendum o výstavbě infocentra při vstupu do Teplických skal (30. března...

O výstavbě návštěvnického centra u vstupu do Teplických skal v pondělí rozhodují v referendu obyvatelé Teplic nad Metují na Náchodsku. Hlasovat mají také o vybudování bytového domu. Odpůrcům projektů...

Surový útok na zastávce v Praze. Muž zlomil napadenému čelist

Kriminalisté hledají muže, který bezdůvodně zaútočil na poškozeného a způsobil...

Pražští kriminalisté pátrají po muži, který vloni v listopadu na zastávce MHD Prosek napadl jiného cestujícího a zlomil mu čelist. Policie v pondělí na webu zveřejnila podrobnosti napadení i kamerový...

30. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Kolaps dopravy v Řepích. Kvůli zavření krátkého úseku stojí řidiči v kolonách

Kvůli dopravnímu omezení v ulici Na Chobotě se tvoří kolony směrem na Řepy, ale...

Kdo se v pondělí ráno autem či městskou hromadnou dopravou vydal do pražských Řep, ten se musel obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Kvůli rekonstrukci poměrně krátkého úseku u tramvajové točny je...

30. března 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Hejtman Moravskoslezského kraje: Účast na Expo 2025 přinesla konkrétní výsledky

30. března 2026  10:45

StarDance 2026: První potvrzená soutěžící je Marta Jandová. Tančit by mohli také Dyk nebo Polák

Marta Jandová (2025)

První potvrzenou hvězdou taneční soutěže StarDance, která by se na obrazovky měla vrátit na podzim, je Marta Jandová. Do poroty se po roční pauze vrací Zdeněk Chlopčík. Přestože produkce tradičně...

30. března 2026  10:43

Řidiče v Pardubickém kraji čekají kolony. Víme, které uzavírky budou největší

Ilustrační snímek

Na silnicích začíná hlavní stavební sezona a s ní i kolony a objížďky. Největší problémy čekají řidiče na hlavních tazích u Pardubic nebo u Litomyšle. Stát a kraj budou letos při opravách silnic...

30. března 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku...

Ve věku 72 let zemřel v pondělí 30. března docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho...

30. března 2026  10:42

StarDance 2026: Na parket zamíří Marta Jandová. Kdo další bude tančit po boku české rockerky?

TÁTA. Petr Janda je legendou bigbítu.

Fanoušci elegantní taneční soutěže StarDance se po napínavém čekání konečně dočkali. Česká televize začíná postupně odkrývat karty a odhalovat jména soutěžících. Přestože zákulisní spekulace...

30. března 2026  10:32

Virtuální asistent hradeckého krajského úřadu má usnadnit přístup k informacím

ilustrační snímek

Krajský úřad Královéhradeckého kraje spustí od dubna hlasového virtuálního asistenta. Systém založený na umělé inteligenci (AI) bude volajícím poskytovat...

30. března 2026,  aktualizováno 

Zámek Raduň chystá cestu časem. Návštěvníky pohltí africké horko i sny o diamantech

Cesta do neznáma. Návštěvníci v Raduni uvidí i virtuální podobu luxusního...

Na zámku v Raduni vzniká ojedinělá prohlídková trasa, která návštěvníky pomocí obrazových a zvukových vizualizací přenese na sklonku 19. století přímo do Afriky. Lidé se vydají po stopách hraběte...

30. března 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

5G technologie od T-Mobile pomáhají ČZU měřit uhlíkovou stopu kampusu

30. března 2026  10:19

