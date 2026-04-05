U Rozvadova začala další přestavba dálničního parkoviště, hotové bude na podzim

Petr Ježek
  9:32aktualizováno  9:32
Stavební firmy začaly s kompletní přestavbou a dalším zvětšováním dálničního parkoviště u hranice s Německem u Rozvadova. Letos se pustili do parkoviště ve směru do České republiky, loni přibyla parkovací místa v opačném směru.

Aby mohla vzniknout nová parkovací místa a také speciální komunikace pro nadměrné náklady, stavbaři museli zabrat část původního parkoviště. Fungující a stavbou zabranou část parkoviště od sebe oddělují těžké betonové zábrany.

„V pondělí 16. března najela na stavbu technika. Jako první děláme část přiléhající dálničnímu pásu,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Milan Viták ze společnosti Strabag SIS.

Po necelých dvou týdnech od zahájení prací speciální stroje s výkonnými pneumatickými kladivy dokončovaly bourání betonu v původních obslužných komunikacích. Na kusy rozbitý beton na první pohled připomíná rozbouřenou řeku. Kamiony zároveň navážely na staveniště roury a potrubí, náklaďáky ze staveniště odvážely vytěžený materiál. Z původních budov dříve využívaných celníky a policií zůstala dodnes stát vedle dálnice jen dlouhá ošuntělá budova.

Ta bude přestavěná na takzvaný vítací objekt. „Půjde o zónu, kde budou moderní WC a sprchy, automaty na dálniční známky a úhradu mýta, nápojové a snack automaty, wi-fi nebo dobíjení pro telefony. Stavbu doplní vysoký pylon, který by měl z dálky upoutat pozornost řidičů,“ vysvětlil další plány s objektem mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Budova je vyklizená a osamocená v uzavřené zóně staveniště, kolem něj těžké stroje odbagrovaly část zeminy a bourají původní beton. Na jednom z oken zůstalo upozornění na někdejší směnárnu. Hned na vedlejším je nápis, že tu sídlí informační kancelář poslance Evropského parlamentu. Jenže budova bývalé celnice je přes 10 let zcela opuštěná.

Ještě loni stálo v sousedství budoucího vítacího objektu torzo železobetonového skeletu patrové budovy. Ten už dělníci kompletně zbourali, místo něj je tam je srovnaná pláň zarovnaná hlínou.

V současné době na vjezdu do České republiky funguje čerpací stanice a také většina parkoviště. Podle hlavního stavbyvedoucího Milana Vitáka je i tady práce na rozšiřování parkoviště rozdělená na několik etap. V některých bude muset dojít k úplnému uzavření čerpačky.

Stavební firmy již pracují na rozšiřování parkoviště u Rozvadova, tentokrát ve směru z Německa do České republiky. Hotovo má být letos na podzim. (26. března 2026)
Rozšiřování odpočívky u Rozvadova ve směru do České republiky probíhá za plného provozu. (26. března 2026)
Na budově, kterou dříve využívali celníci a policisté, ale byla tam také směnárna či kancelář europoslance, jsou dodnes čitelné nápisy. (26. března 2026)
Protože parkovacích míst je pro kamiony v celé republice neustále málo, stejně jako loni při zvětšování parkoviště na opačné straně dálnice, je i letos umožněný přejezd na parkoviště pro opačný směr. Na výjezdu z parkoviště směrem do vnitrozemí auta neodbočí na dálnici, ale jedou rovně, podjedou dálnici a vyjedou u čerpacích stanic na opačné straně dálnice.

Zpátky na směr do vnitrozemí se dostanou na konci parkoviště u výjezdu do Německa, kde mohou odbočit na most nad dálnicí a po něm přejet na parkoviště na opačné straně a pak pokračovat v cestě. Tyto přejezdy mají zůstat zachované pro celou dobu stavby.

Regionální mluvčí ŘSD Adam Koloušek řekl, že při loňské rekonstrukci parkoviště na výjezdu z ČR do Německa byl počet parkovacích míst pro nákladní auta více než zdvojnásoben na stávajících 206 míst. Počet stání pro osobní automobily se navýšil z původních 54 na 89.

Nová parkovací místa vznikla tam, kde dříve stály opuštěné chátrající budovy nebo ladem ležící prostory. „Prostor byl doplněn o nový mobiliář zahrnující například dětské hřiště, odpočinkové zóny, zastřešená posezení nebo korporátní toalety se sprchami. Celý areál je navíc vybaven inteligentním LED osvětlením. V podstatě totožné změny, nicméně ve větším rozsahu, budou nyní provedeny i na levé straně odpočívky. Na této části bude počet parkovacích stání pro nákladní automobily rozšířen z původních 106 na 303. Počet parkovacích stání pro osobní automobily se následně zvýší z 24 na 131,“ vypočítal Adam Koloušek.

Tak výrazné rozšíření parkoviště na levé straně, tedy na vjezdu do České republiky, je možné po využití veškerého prostoru v oploceném areálu. Parkovací místa vzniknou i z míst, kde byla jen navezená zemina a rostla tam tráva. I na právě rozšiřovaném parkovišti bude po dokončení spuštěný telematický systém, který kamiony přímo navádí na volná parkovací místa.

Rozsahem i rozpočtem největší rekonstrukci odpočívky na území České republiky provádí pro ŘSD sdružení společností STRABAG SIS a SUPTel za cenu 648 milionů korun bez DPH.

Řidiči při nájezdu na parkoviště nemohou jezdit po paměti, ale musí bedlivě sledovat dopravní značení. Jak budou postupovat práce na stavbě, budou se měnit i místa, kam smějí vjet a kde je zákaz vjezdu. Počítat musejí i s tím, že se na odpočívce pohybuje těžká technika a nákladní auta převážející materiál.

Přestavba parkoviště na vjezdu do České republiky má být hotová na podzim letošního roku.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové válce už nic nezbylo, bývalo třeba pět hospod na pád stovek obyvatel. Všechny se prý uživily. Třída...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  23:16

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem, který...

5. dubna 2026  20:04,  aktualizováno  20:04

Na jižní Moravě padlo šest teplotních rekordů, bylo skoro 25 stupňů

ilustrační snímek

Na šesti meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji dnes odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 5. dubna. Nejvyšší hodnotu naměřili...

5. dubna 2026  19:29,  aktualizováno  19:29

Silný vítr komplikoval hašení požáru lesa na Náchodsku, jeden z hasičů zraněn

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hořel dnes odpoledne les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojovalo deset jednotek hasičů, zasahoval i vrtulník s bambivakem. Jeden z...

5. dubna 2026  19:13,  aktualizováno  19:13

Na Vysočině dnes byla překonána teplotní maxima na třech stanicích Třebíčska

ilustrační snímek

Na Vysočině byla překonána teplotní maxima pro dnešek na třech meteorologických stanicích v okrese Třebíč. Na všech padly deset let staré rekordy. Nejtepleji...

5. dubna 2026,  aktualizováno 

OBRAZEM: Jako v Japonsku. Turnovskou ulici zbarvily kvetoucí sakury dorůžova

Turnovská ulice zrůžověla.

Nádražní ulice v Turnově opět po roce vábí místní i turisty. Ti se tu zastavují a fotí si kvetoucí sakury, které zbarvily celou ulici dorůžova. Podívaná, která symbolizuje příchod jara, ale trvá jen...

5. dubna 2026  20:22,  aktualizováno  20:22

Na severu Čech padl teplotní rekord na jedné stanici, v Ústí - Vaňově

ilustrační snímek

Na severu Čech dnes padl teplotní rekord na jediné z 25 stanic, které měří alespoň 30 let. Nové maximum má Ústí-Vaňov, kde dnes bylo 24,4 stupně Celsia....

5. dubna 2026  18:11,  aktualizováno  18:11

Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

ilustrační snímek

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně...

5. dubna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Dálnici D11 u Prahy je po bourání mostu na exitu 8 plně průjezdná

Dálnici D11 u Jiren zavřelo bourání mostu (4. dubna 2026)

Dálnice D11 u Prahy je po nočním bourání mostu na exitu 8 u Jiren opět plně průjezdná. Úplná uzavírka začala v sobotu kolem 19:15, most se podařilo zbourat krátce před 02:00. Po dokončení úklidu...

4. dubna 2026  19:52,  aktualizováno  5. 4. 19:06

Silný vítr komplikuje hašení požáru lesa u Dolan na Náchodsku

ilustrační snímek

U obce Dolany na Náchodsku hoří les na ploše 1,5 hektaru. S ohněm bojuje deset jednotek hasičů, povolali také vrtulník. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního...

5. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

I před čakovickým zámkem jsou pěkné jarní květy.

vydáno 5. dubna 2026  18:45

Velikonoční Boží hod v Čakovicích. O sváteční neděli 5. dubna proběhla v čakovickém kostele sv. Remigia Mše svatá s žehnáním pokrmů.
Po ukončení mše mohli účastníci ochutnat připravené...

vydáno 5. dubna 2026  18:44

