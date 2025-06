Jedna oprava D5 na Tachovsku skončí, druhá začne. Silnice bude bezpečnější

V současné době stavební firmy dodělávají poslední věci v úseku mezi Novou Hospodou a Málkovicemi. „V pondělí 30. června začneme s odstraňováním dočasného dopravního značení. Počítáme, že prvního července odpoledne by měl být opravený úsek kompletně průjezdný bez omezení,“ řekl technický vedoucí oblasti společnosti Strabag Martin Liška.

Šoféři tak budou moci po odstranění dočasných zábran a značek opět začít využívat čerpací stanici s odpočívkou u Málkovic, otevřené budou i všechny výjezdy a nájezdy na 128. kilometru dálnice D5 u Nové Hospody. Auta jedoucí od Chebu, Tachova i Boru už nebudou muset jezdit po staré silnici kolem Kadrnožky a na dálnici najíždět až na 119. kilometru u Benešovic.

Ředitelství silnic a dálnic rozhodlo v průběhu letošního roku kompletně zrekonstruovat dva na sebe navazující úseky dálnice D5 na Tachovsku, kde auta stále jezdí po původní betonové vozovce z poloviny 90. let minulého století. Už byla na konci své životnosti.

„I po lokálních opravách vykazovala velké množství závad, které musejí být odstraněné. Kompletní výměna krytu vozovky mezi kilometry 129,9 a 122,59 ve směru od Rozvadova na Plzeň už je nezbytná, práce potrvají tři měsíce,“ řekl koncem letošního března při zahájení opravy šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol.

V prvním nebo druhém prázdninovém týdnu začne rekonstrukce navazujícího téměř 10 kilometrů dlouhého dálničního úseku přibližně od Přimdy k Nové Hospodě. I tady budou práce trvat čtvrt roku.

„Přemýšleli jsme, zda tyto dvě akce neudělat zároveň. Nakonec proběhnou po sobě, nejdřív tři měsíce jedna a pak tři měsíce druhá. Prakticky celou stavební sezonu se zde bude opravovat dálnice D5, která je ve zmíněných úsecích na kraji své životnosti. Nemáme z toho radost, ale ta dálnice se opravit musí. Intenzity dopravy tam nejsou tak zásadní, určité zdržení na trase mezi Plzní a Rozvadovem to ale bude,“ řekl před zahájením letošních oprav na dálnici nejvyšší šéf ŘSD Radek Mátl.

V opravovaném úseku se jezdí obousměrně vždy jen v jednom dálničním pásu, auta tam mají pro každý směr jeden jízdní pruh. Stát za kompletní rekonstrukci 17 kilometrů dálnice D5 na Tachovsku ve směru do vnitrozemí zaplatí miliardu korun. Podepsaná cena pro úsek Přimda – Nová Hospoda je 576 milionů korun, rekonstrukce Nová Hospoda – Málkovice je za dalších 423 milionů.

Jízda bude bezpečnější

Kromě toho, že po novém povrchu se řidičům pojede lépe, jízda by měla být i bezpečnější. Namísto klasických kovových středových svodidel sem stavebníci vyskládali do téměř nekonečného hada vysoká betonová svodidla. „Jsou to svodidla s nejvyšším stupněm a schopnosti zadržení,“ potvrdil regionální mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Kromě míst vybudovaných jako nouzové přejezdy středového dělícího pásu, kde musejí být svodidla rozebíratelná, jsou ve většině rekonstruovaného úseku betonové bloky vzájemně propojené, aby měly co největší schopnost zadržet i těžká vozidla včetně autobusů a kamionů.

Navíc tím, jak jsou betonová svodidla vysoká a není skrz ně vidět do protějšího jízdního pásu, mohou podle studií odradit některé řidiče od nadměrného riskování. Zatímco u klasických kovových svodidel mívají šoféři pocit, že jsou měkčí, před potenciálním nárazem do betonové zdi je může varovat podvědomí.

O tom, že dálnice D5 na Tachovsku dostane při kompletní rekonstrukci právě nejodolnější středová svodidla z betonu, mluvil v roce 2022 Jan Hoření, který tehdy pracoval v pražské centrále ŘSD. V té době tam pracovali na projektové přípravě rekonstrukce dálnice D5 mezi Sulkovem a Rozvadovem.

Tehdy řekl, že až budou stavební firmy rekonstruovat na téhle části dálnice pás od Rozvadova do Sulkova, budou měnit původní středová svodidla za betonová. Po dokončení prací to s délkou přes 60 kilometrů bude nejdelší úsek v republice, kde bude použitý tenhle typ zábrany proti přejetí do protisměru.

Dálnice mezi Sulkovem a hranicí s Německem je osazena kovovými svodidly, která v době zprovoznění a kolaudace splňovala všechny tehdejší normy. „Vše se samozřejmě vyvíjí. Není to ale tak, že když se změní norma, vše se hned předělá. Jak se dálnice postupně opravuje, mění se i svodidla,“ řekl Hoření v říjnu 2022.

Při rekonstrukcích před 13 lety se na dálnicích montovala svodidla typu H2, ta kromě osobního auta udrží například i autobus. Při větších opravách před sedmi roky se už používala účinnější svodidla označená jako H3, která dokáží zadržet i nákladní auto. Ve srovnání s těmi původními jsou vyšší, vizuálně to jsou dva pásy svodidel nad sebou. Taková jsou například na dálnici D5 mezi Ejpovicemi a Rokycany, je jimi osazen po rekonstrukci i dálniční přivaděč u Plzně od Ejpovic ke Kyšicím.