Nehoda dvou aut zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 u Plzně. Stala se na 87. kilometru dálnice. Kvůli přistání vrtulníku letecké záchranné služby, který letěl pro jednoho ze zraněných řidičů, provoz dočasně stál v obou směrech. Nyní je již ve směru na Rozvadov obnoven, ve směru na Prahu je omezený kvůli odtahu havarovaných vozidel a úklidu vozovky. ČTK to řekla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Hasiči zasahovali u nehody nákladního vozidla a dodávky ve směru na Prahu. "Dodávka zůstala zaklíněná pod cisternou převážející mléko. Jedna osoba zůstala ve vozidle zaklíněná a hasiči ji museli vyprostit," řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Při nehodě utrpěli zranění dva lidé, jednoho přepravil do nemocnice vrtulník a druhého člověka sanitka, doplnil mluvčí.
Ředitelství silnic a dálnic v dopravním zpravodajství uvedlo, že ve směru na Prahu je provoz obnoven levým jízdním pruhem. Policie tak už zrušila odklon dopravy na exitu 89.