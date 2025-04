Losiná i Chválenice se dočkají obchvatů, dálnice D20 je zatím jen vizí

Zatímco obchvat Losiné bude ve čtyřpruhovém provedení, podobně jako dálnice D5 a její přivaděče, pokračování kolem Chválenic už má být klasická silnice.

Šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Blabol řekl, že u obchvatu Losiné mají dokončenou dokumentaci pro stavební povolení. „Už jsme požádali o jeho vydání. Letos zahájíme výkupy pozemků a pokud vše půjde hladce, výstavbu bychom chtěli zahájit v roce 2027,“ řekl Blabol.

Obchvat bude míjet Losinou severní stranou. Silnice, většinou schovaná v zářezu a mezi protihlukovými valy, povede mezi obcí a okrajem lesa pod hradem Radyně. Losinský obchvat by měl být hotový v roce 2029, kdy by chtělo ŘSD zahájit stavbu navazujícího západního obchvatu Chválenic. „Technické řešení máme, požádali jsme o územní rozhodnutí,“ podotkl Blabol.

Chválenický starosta Pavel Kvídera doufá, že se stavba obchvatu blíží. „S intenzivní tranzitní dopravou projíždějící obcí je to tu strašné. Znejistěl jsem ale, když jsem před pár dny viděl v médiích vizi Generálního ředitelství ŘSD s dálnicí D20,“ řekl starosta Kvídera.

Dálnice D20 by měla směrovat mimo Prahu tranzitní dopravu jedoucí napříč republikou ve směru východ – západ. Mezi Plzní a Pískem by měla zhruba kopírovat trasu výpadovky na České Budějovice, která protíná Chválenice.

Vize jménem D20

Ministr dopravy Martin Kupka řekl v lednu v rozhovoru pro iDNES.cz, že ani rozšíření Pražského okruhu na šest pruhů nebude stačit kvůli stále rostoucímu tranzitu. „Tranzit po cestě ze západu na východ republiky by měl minout Prahu. Proto by bylo potřeba vybudovat spojnici, která by se odpojovala ze současné D5 u Plzně, procházela by kolem Písku, Jindřichova Hradce a napojovala by se na D1 u Jihlavy,“ řekl Kupka.

Před několika dny upřesnil generální ředitel ŘSD Radek Mátl pro server Zdopravy.cz, že ve vizi rozvoje dálniční sítě do roku 2050 má tato tepna označení dálnice D20. „Do řady regionů by přinesla nový rozvoj, protože jsou nyní špatně dopravně napojené,“ řekl Mátl.

Co chválenického starostu Pavla Kvíderu znejisťuje s vizí možné dálnice D20? „Obchvat Chválenic je navržený jako klasický dvoupruh. Jen stoupání na Vlčtejn z obou stran má být se třemi pruhy, vždy po dvou ve směru do kopce. U Chválenic je obchvat plánovaný jako velký zářez ve skalním masivu, další pruhy se tam nevejdou. Vždy jsme řešili jen dva pruhy. Nezapadá mi to do vize, kdy od Plzně by byl čtyřpruh, kolem Chválenic dvoupruh, k Vlčtejnu třípruh a pak od Seče k Písku minimálně třípruh. Budu psát na generální ředitelství ŘSD, aby mi to vysvětlili,“ podotkl Kvídera.

Nepomuk má dohodu s ŘSD

Na hlavním silničním tahu z Plzně do Českých Budějovic leží i městečko Nepomuk. Podle starosty Vladimíra Vokurky mají výhodu v tom, že hlavní silnice zasahuje jen okraj města. Podle něj mají s ŘSD dohodu, že nebudou chtít obchvat, když jim vybudují sjezd z hlavního tahu na jižní Čechy do průmyslové zóny Třebčice. „Prověřovalo se, jestli by v souvislosti s křižovatkou nevznikla překážka, kdyby ve směru na Nepomuk i v opačném směru měla hlavní silnice ve stoupáních celkem tři pruhy. Zjistilo se, že by to problém nebyl. Sjezd na Třebčice je pro nás prioritou. To vše probíhalo ještě před tím, než se objevila informace o D20,“ řekl.

Nedávno zveřejněná vize dálnice D20 i dalších okruhů kolem Prahy je podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla úvahou, co by se mohlo budovat po roce 2033, kdy má být v ČR dokončená základní dálniční síť. „Je to inspirativní mapa, nemá žádnou závaznost. Centrální komise říká: Pusťte se do vyhledávací studie, při které se posoudí ekonomický smysl investování prostředků do výstavby a následné údržby komunikace, ale také její přínos pro region, hospodářství, místní i tranzitní dopravu,“ vysvětlil Rýdl. Až na základě výsledků by pak následovaly další kroky podle stavebního zákona. Při nich by se vyjadřovaly regiony, obyvatelé, dělala by se posouzení dopadu stavby na životní prostředí.

Ještě než začala debata o dálnici D20, ŘSD vytipovalo silnici Plzeň – České Budějovice jako jednu z těch, která by měla mít ve většině své délky alespoň tři jízdní pruhy. Nejen ve stoupáních, ale pravidelně i na rovinách by se v pravidelných intervalech střídaly počty jízdních pruhů. Dva jedním směrem a jeden opačným, po chvíli zase obrácené uspořádání. Je to kvůli bezpečnému předjíždění, protože v úseku s více pruhy by rychleji jedoucí auta předjížděla pomalejší, a přitom vůbec nevjížděla do protisměru. V místech s jedním pruhem je předjíždění zakázané.

Na takovou přestavbu připravují jihočeši většinu trasy mezi Pískem a Českými Budějovicemi.