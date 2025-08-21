Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

Autor: pek, ČTK
  17:02aktualizováno  18:54
V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na místo vůbec dostat. Při nehodě zemřela řidička dodávky. Dálnice je přes dvě hodiny v obou směrech uzavřená.
Fotogalerie1

Srážka kamionu a dodávky kompletně zastavila provoz v rekonstruované části dálnice D5 na Tachovsku. (21. srpna 2025) | foto: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Auta se srazila kolem půl čtvrté odpoledne v úseku mezi Novou Hospodou a Mlýncem, kde se jezdí oběma směry jen v jedné polovině dálnice. V pásu do vnitrozemí pracují stavbaři, kompletně vybourali a nově budují betonový povrch v 10 kilometrů dlouhém úseku.

Dodávka právě tam, s největší pravděpodobností zezadu narazila do kamionu.

Právě kolony aut z obou stran a rozkopaná dálnice se staly pro záchranáře velkým problémem. K místu nehody se dostávali jen s obrovskými obtížemi.

„Využíváme stavební stroj k tomu, aby naší technice vytvořil příjezdovou cestu. Jedna z jednotek se již dostala na místo a spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou. Bylo zahájené vyprošťování jedné osoby,“ informoval kolem 16. hodiny mluvčí hasičů Michal Holeček.

Opravy dálnice D5 z Plzně až na hranice potrvají ještě minimálně tři roky

„Zaklíněnou starší ženu po vyproštění záchranáři zhruba půl hodiny resuscitovali. Přes veškerou snahu museli naši lékaři pro mnohočetná závažná zranění konstatovat exitus. Druhý účastník nehody byl nezraněn,“ řekla mluvčí záchranářů Andrea Divišová.

„Z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že řidička, narozená v roce 1965, jela s obytnou dodávkou a zřejmě nedodržela bezpečnou vzdálenost za před ní jedoucí nákladní soupravou značky Scania s návěsem,“ uvedla pro iDNES.cz Červenková.

„A došlo k jejich střetu. Na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému, ale bohužel řidička utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ sdělila.

Řidič nákladní soupravy, narozený v roce 1976, vyvázl bez zranění. Provedená dechová zkouška u něj vyloučila požití alkoholu. U zemřelé ženy policie nařídila soudní pitvu, která zjistí přesné příčiny smrti.

Policie na síti X po nahlášení havárie uvedla, že doprava na téhle části dálnice je kompletně zastavená.

„Upozorňujeme řidiče na úplné uzavření dálnice D5 v obou směrech jízdy, a to z důvodu přistání vrtulníku v souvislosti s dopravní nehodou nákladního vozidla s dodávkou, která se stala na 132,5. km ve směru jízdy na Prahu,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.

Policie stanovila objízdnou trasu přes sjezdy 136 Mlýnec a 128 Bor.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Uzavírka dálnice a auta stojící v kolonách způsobily i další problémy. „Hasiči mimo dopravní nehody řešili a zajišťovali průjezd německé sanitky s pacientem v kritickém stavu, která byla zablokována v koloně z důvodu nehody na dálnici,“ řekl Holeček.

Příčinu havárie policisté dál zjišťují. Holeček později doplnil, že hasiči tam kromě zásahu přímo u dopravní nehody zajišťovali průjezd německé sanitce s pacientem v kritickém stavu. Ta zůstala zablokovaná v koloně aut, která se vytvořila kvůli nehodě.

13. srpna 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavební boom na Smíchově. Bude tu stát první vysoká dřevostavba u nás, nedaleko otevře Paprsek

V české metropoli pokračuje výstavba nových domů. Například na Smíchově se objevily první betonové sloupy budoucích domů v jižní části nové čtvrti Smíchov City, kterou staví developer Sekyra Group....

Hned 18 zaplavených stanic metra. Povodeň v roce 2002 vtrhla do Prahy s překvapivou silou

Povodně v srpnu 2002 přišly ve dvou vlnách. Při té druhé zalila Prahu voda, která dosáhla nečekané úrovně. Průtok přesahoval 5000 kubíků za sekundu, pod hladinou se ocitlo také pražské metro. Povodeň...

Proč bych se vracela? ptá se erotický symbol Sharon Stone, když přijde řeč na remake Základního instinktu

Na jiskřivý film se stály před kinosály fronty. Lze oživit ducha dávných dob? Slavná herečka tvrdě odmítla účast v novém Základním instinktu. Více o tématu přináší Milan Rozšafný z webu kinobox.cz.

21. srpna 2025  19:06

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  18:54

Na schodišti slávy v Ostravě přibyla hvězda hudebního skladatele Petra Kotíka

Hudební skladatel a umělecký ředitel Ostravského centra nové hudby Petr Kotík dnes odhalil hvězdu se svým jménem na Jantarovém schodišti slávy v Dolní oblasti...

21. srpna 2025,  aktualizováno 

Otevřít TrutnOFF s Dymytry? Pestrost k nám vždy patřila, říká Geronimo

Na trutnovském Bojišti začíná legendární festival TrutnOFF, který se pod Krkonoše vrátil v roce 2023. Očekávaný koncert bývalého zpěváka Sex Pistols Johnny Rottena doplní mongolská skupina Hanggai,...

21. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Fiala: Otázka možné účasti ČR v mírové misi na Ukrajině je předčasná

Otázka případné účasti Česka v mírových jednotkách na Ukrajině je předčasná. Mír na Ukrajině zatím není a není jasné ani to, jak by eventuální mezinárodní...

21. srpna 2025  16:58,  aktualizováno  17:27

Policie navrhla obžalovat muže, jenž podle ní způsobil požár bazénu v Č.Krumlově

Policie navrhla obžalovat muže, který podle ní před rokem způsobil požár bazénu v Českém Krumlově. V květnu jej obvinila z trestného činu obecného ohrožení z...

21. srpna 2025  16:43,  aktualizováno  16:43

Ústecká zoo využije z fondu na svou záchranu 12 mil.Kč i na podklady k projektům

Zoologická zahrada v Ústí nad Labem využije z fondu na svou záchranu téměř 12 milionů korun. Peníze použije i na zaplacení geotechnických a stavebně...

21. srpna 2025  16:33,  aktualizováno  16:33

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  18:02

Nehoda kamionu a dodávky zastavila provoz na opravované D5 na Tachovsku

Nehoda nákladního auta a dodávky zastavila dnes odpoledne v obou směrech provoz na dálnici D5 na Tachovsku. ČTK o tom dnes informovalo Ředitelství silnic a...

21. srpna 2025  16:25,  aktualizováno  16:25

Projekt KinoK digitálně chrání památky a otevírá je světu ve 12 jazycích

21. srpna 2025  17:47

Kolik stojí roční kupon na MHD? Cenou překvapí drahé Brno a krajské město na západě Čech

Ceny ročních kuponů na městskou hromadnou dopravu se v jednotlivých krajských městech liší i o více než tisíc korun. Praha, který má nejhustší síť MHD a jako jediná metro, patří k nejlevnějším.

19. srpna 2025  13:21,  aktualizováno  21.8 17:46

Švestková dráha: Vydejte se vlakem pod Českým středohořím za hrady, vínem i festivalem

Už je jí skoro 130 let. Párkrát měla namále. Švestkové sady, které jí daly název, tu kvetou spíš už jen ve vzpomínkách, přesto má dodnes lokálka z Litoměřic do Mostu své kouzlo. Jako užovka se plazí...

17. srpna 2025  19:18,  aktualizováno  21.8 17:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.