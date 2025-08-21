Auta se srazila kolem půl čtvrté odpoledne v úseku mezi Novou Hospodou a Mlýncem, kde se jezdí oběma směry jen v jedné polovině dálnice. V pásu do vnitrozemí pracují stavbaři, kompletně vybourali a nově budují betonový povrch v 10 kilometrů dlouhém úseku.
Dodávka právě tam, s největší pravděpodobností zezadu narazila do kamionu.
Právě kolony aut z obou stran a rozkopaná dálnice se staly pro záchranáře velkým problémem. K místu nehody se dostávali jen s obrovskými obtížemi.
„Využíváme stavební stroj k tomu, aby naší technice vytvořil příjezdovou cestu. Jedna z jednotek se již dostala na místo a spolupracuje se zdravotnickou záchrannou službou. Bylo zahájené vyprošťování jedné osoby,“ informoval kolem 16. hodiny mluvčí hasičů Michal Holeček.
„Zaklíněnou starší ženu po vyproštění záchranáři zhruba půl hodiny resuscitovali. Přes veškerou snahu museli naši lékaři pro mnohočetná závažná zranění konstatovat exitus. Druhý účastník nehody byl nezraněn,“ řekla mluvčí záchranářů Andrea Divišová.
„Z dosud zjištěných skutečností vyplývá, že řidička, narozená v roce 1965, jela s obytnou dodávkou a zřejmě nedodržela bezpečnou vzdálenost za před ní jedoucí nákladní soupravou značky Scania s návěsem,“ uvedla pro iDNES.cz Červenková.
„A došlo k jejich střetu. Na místo vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému, ale bohužel řidička utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ sdělila.
Řidič nákladní soupravy, narozený v roce 1976, vyvázl bez zranění. Provedená dechová zkouška u něj vyloučila požití alkoholu. U zemřelé ženy policie nařídila soudní pitvu, která zjistí přesné příčiny smrti.
Policie na síti X po nahlášení havárie uvedla, že doprava na téhle části dálnice je kompletně zastavená.
„Upozorňujeme řidiče na úplné uzavření dálnice D5 v obou směrech jízdy, a to z důvodu přistání vrtulníku v souvislosti s dopravní nehodou nákladního vozidla s dodávkou, která se stala na 132,5. km ve směru jízdy na Prahu,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová.
Policie stanovila objízdnou trasu přes sjezdy 136 Mlýnec a 128 Bor.
Uzavírka dálnice a auta stojící v kolonách způsobily i další problémy. „Hasiči mimo dopravní nehody řešili a zajišťovali průjezd německé sanitky s pacientem v kritickém stavu, která byla zablokována v koloně z důvodu nehody na dálnici,“ řekl Holeček.
Příčinu havárie policisté dál zjišťují. Holeček později doplnil, že hasiči tam kromě zásahu přímo u dopravní nehody zajišťovali průjezd německé sanitce s pacientem v kritickém stavu. Ta zůstala zablokovaná v koloně aut, která se vytvořila kvůli nehodě.
13. srpna 2025