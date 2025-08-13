Opravy dálnice D5 z Plzně až na hranice potrvají ještě minimálně tři roky

Petr Ježek
  10:22aktualizováno  10:22
V 90. letech minulého století se Jiří Kovář podílel na výstavbě dálnice D5 z Plzně na hranici s Německem v Rozvadově na Tachovsku, teď se na stejnou část dálnice vrátil znovu. Je stavbyvedoucím na současné kompletní rekonstrukci desetikilometrového pásu do vnitrozemí od Přimdy k Nové Hospodě. Řidiči se na úsek budou moci vrátit v polovině října.

„Je to první takto komplexní a zásadní rekonstrukce od listopadu 1997, kdy byla dálnice z Plzně na Rozvadov zprovozněna,“ řekl v úterý Kovář.

Stavbaři původní betonový povrch, který byl už plný prasklin a vylámaných míst, odtěžili do hloubky půl metru a v současné době tam už pokládají novou vozovku.

Oprava levého jízdního pásu dálnice D5 u Mlýnce ve směru na Plzeň. Stavbaři pokládají nový cementobetonový povrch pomocí obrovských finišerů. (12. srpna 2025)
Oprava levého jízdního pásu dálnice D5 u Mlýnce ve směru na Plzeň. Stavbaři pokládají nový cementobetonový povrch pomocí obrovských finišerů. (12. srpna 2025)
Po zrekonstruovaném povrchu dálnice D5 od Přimdy k Nové Hospodě se budou moci řidiči poprvé projet v půlce října. (12. srpna 2025)
Oprava levého jízdního pásu dálnice D5 u Mlýnce ve směru na Plzeň. Stavbaři pokládají nový cementobetonový povrch pomocí obrovských finišerů. (12. srpna 2025)
28 fotografií

„Zrovna v tomhle úseku už byl stav havarijní, už nestačily lokální opravy, proto se přistoupilo ke kompletní rekonstrukci vozovky. V opravách dálnice D5 mezi Plzní a hranicí s Německem budeme pokračovat i v dalších letech, v roce 2028 bychom měli opravovat poslední úseky. V té době to bude ale už 10 let od rekonstrukce prvního úseku,“ vypočítal Adam Koloušek z Ředitelství silnic a dálnic.

Na zatvrdlou spodní cementobetonovou vrstvu v úterý dva obří finišery posunující se pomalu za sebou pokládaly 27 centimetrů tlustou finální vrstvu. V ní jsou každých pět metrů zapuštěné kovové trny napříč celou vozovkou, aby vytvrdlý beton držel na místě.

U Rozvadova se staví největší odpočívka v Česku, benzinka i další služby fungují

Třetí stroj stříká na vyhlazený beton speciální emulzi, která zpomaluje odpařování vody z tuhnoucí směsi. Po zatvrdnutí betonu najíždí do úseku stroj, který betonovou plochu prořezává do pět metrů dlouhých desek, spáry jsou při finalizaci zalité hmotou. Tohle opatření má zajistit, aby měl beton při změnách teplot prostor pro bezpečné rozpínání nebo smršťování.

Stavbyvedoucí ze společnosti Colas Jiří Kovář tuhle dálnici budoval v 90. letech minulého století, teď se podílí na její rekonstrukci. „Plusem u betonu je, že v něm nikdy nevyjedete kolej. Na rozdíl od asfaltu beton například při požáru cisterny nezačne hořet. U asfaltu byste měli každých sedm let, záleží na zatížení a intenzitě dopravy, vyměnit vrchní vrstvu, stačí čtyři pět centimetrů. U betonu se v 90. letech počítalo se životností kolem 30 let. U něj nemůžete vyměnit jen horní čtyři centimetry, musíte vyměnit celou vrstvu,“ vysvětlil.

Silničáři se vracejí na D5, začnou opravovat desetikilometrový úsek na Tachovsku

V 90. letech stavbaři používali technologii, kdy po tuhnoucím betonovém povrchu přetahovali hrubou jutovou tkaninu, která mírně zdrsnila povrch. „Ale to se časem ojelo. Po zkušenostech ze zahraničí jsme začali s vymetaným betonem, kdy se v určité části tuhnoucího procesu povrch vymetá speciálními ocelovými kartáči. V úseku, na kterém nyní pracujeme, se asi po 15 dnech od položení finální vrstvy bude povrch brousit. Tím vznikne povrch připomínající jemný manšestr,“ popsal Kovář.

ŘSD tenhle povrch testuje na několika úsecích dálnic. „Poznáte to i jako spolujezdec. Když zavřete oči, jízda po takovém povrchu je tišší než technologie vymetaného povrchu,“ vysvětlil Kovář.

Na jaře nechalo ŘSD opravit asi sedm kilometrů dlouhý úsek dálnice od Nové Hospody k Málkovicím ve směru do vnitrozemí. Na začátku prázdnin začala přestavba navazujícího desetikilometrového úseku mezi Přimdou a Novou Hospodou. Celkem zaplatí ŘSD za tyhle dvě stavby miliardu korun.

23. června 2025

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

Po téměř hotové D49 se stále nejezdí, obyvatelé obce na protest zablokují silnici

To, co starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek před necelým měsícem naznačoval jako možnost, se stane skutečností. Řeč je o blokádě hlavní silnice, která obcí prochází. Denně po ní projede až...

13. srpna 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Při srážce nákladní soupravy a osobního auta zemřel člověk, tah na Vysočině stojí

K vážné dopravní nehodě došlo krátce po poledni na hlavním tahu mezi Jihlavou a Znojmem. Poblíž Želetavy se srazilo osobní auto a nákladní souprava. Při srážce zemřela spolujezdkyně z osobního vozu,...

13. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Vratislavické slavnosti v parku

K létu ve Vratislavicích patří také Vratislavické slavnosti. Ty s pořadovým číslem 29 přinesou v sobotu opět program pro všechny generace.

13. srpna 2025  13:17

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií

Na vizuální identitě nového koncertního sálu v Ostravě bude pracovat pět studií. Do soutěže se přihlásily čtyři desítky zájemců z Česka i zahraničí. ČTK to...

13. srpna 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

CGTN AMERICA a CCTV UN – akce „Ozvěny míru" k 80. výročí konce druhé světové války

13. srpna 2025  13:13

Hodonínské lázně získaly vytoužený punc, přinese větší klid i příliv turistů

Už víc než pětačtyřicet let míří do Hodonína za léčbou především lidé, které trápí potíže s pohybem. Zdejší lázně navštívili i někdejší prezident Václav Klaus nebo herci Jan Potměšil a Jan Šťastný....

13. srpna 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Z Libora Boučka se stane lovec. Nova a Oneplay představují novinky pro letošní podzim

Co všechno může způsobit jeden test DNA v malém městečku, kde se každý zná s každým? Odpovědi a mnoho otázek k tomu nabídne nový rodinný seriál Bratři a sestry od Radka Bajgara a Mirky Zlatníkové....

13. srpna 2025  13:10

Vězeň podal žalobu kvůli ponižujícím návštěvám, u soudu však neuspěl

Je ponižující, když za mnou přijdou bezúhonní rodiče na návštěvu do věznice a je mezi námi dělicí stěna. Kontakt tak máme jen prostřednictvím sluchátka, stěžoval si u Krajského soudu v Plzni...

13. srpna 2025  13:02,  aktualizováno  13:02

Malá Morávka hostí borůvkové hody, restaurace chystají 15.000 knedlíků

Restaurace v Malé Morávce a Karlově na Bruntálsku chystají o tomto víkendu vyhlášené borůvkové hody. Připraví na 15.000 borůvkových knedlíků. Použijí na ně...

13. srpna 2025  11:10,  aktualizováno  11:10

Bramborový škrob má vynikající optické vlastnosti, zjistili vědci

Obyčejný bramborový škrob svými optickými vlastnostmi předčí i nanomateriály. Škrobové zrno díky unikátní struktuře funguje jako mikročočka, která dokáže...

13. srpna 2025,  aktualizováno 

Hrady CZ se přesouvají na Opavsko. Hvězdy pobaví v podhradí malebného zámku

Letní atmosféra v podhradí, rocková hudba, česká scéna, hudební hity, masky i památky, to vše čeká na návštěvníky oblíbeného putovního festivalu Hrady CZ, který slaví jubilejní dvacetiny. V pátek a...

13. srpna 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Městská část nesehnala učitele, ředitelka rezignovala. Škola v září zřejmě neotevře

Do složité situace se dostala Základní a Mateřská škola v litovelské místní části Nasobůrky, kterou spravuje město. Městská rada vydala prohlášení, že se školní rok 2025/26 v ZŠ Nasobůrky s největší...

13. srpna 2025  12:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.