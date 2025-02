Dálnice na Tachovsku je na kraji své životnosti, oprava začne v březnu

10:12

Oprava sedmnácti kilometrů dálnice D5 přibližně od Přimdy k čerpací stanici u Málkovic na Tachovsku bude stát miliardu korun. Uvedl to generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Omezení by měla začít přibližně v polovině března, práce se budou týkat směru od hranice s Německem do vnitrozemí.