Titus, Pandur i Leopard. Bahna předvedou techniku a připomenou osvobození

„Výsadkářské komando, pěchota mechanizované brigády či brigády rychlého nasazení dočasně ovládnou tuto jinak opuštěnou lokalitu ve snaze představit návštěvníkům alespoň zlomek toho, co pozemní síly dokážou,“ shrnul pár slovy tiskový a informační důstojník Velitelství pozemních sil Armády České republiky Richard Maňásek.

Stejně jako v předchozích letech i letos na jindy nepřístupné cvičiště zamíří desetitisíce lidí. Do areálu bude v sobotu jezdit bezplatná autobusová linka včetně historického autobusu, do Mirošova pojedou i dva vlaky tažené historickou lokomotivou s vagony ze 60. let minulého století. Ve vlaku bude platit krajské jízdné.

Armáda přiveze na Bahna svoji nejmodernější techniku včetně obrněného vozidla TITUS, kolového bojového vozidla Pandur II i tank Leopard 2A4. Část současné techniky předvede armáda v akci, část bude součástí statických ukázek. S technikou by měli dorazit i vojáci ze Slovenska, Polska nebo USA.

Napilno teď mají i v rokycanském vojenském Muzeu na demarkační linii. Ve středu tahače převážely na Bahna historické tanky a další těžké stroje. V průběhu týdne tam lidé z muzea odváželi po vlastní ose osobní i nákladní a obrněná auta, která se objeví v historických bojových ukázkách.

Šéf muzea František Koch připomněl, že letošní Bahna jsou ve znamení dvou kulatých výročí. „Připomínáme si 80. výročí osvobození od nacismu, tedy konec druhé světové války, která tu skončila. Rokycany byly prvním městem, kde se setkali spojenci. Ráno 7. května 1945 sem přijeli příslušníci 23. průzkumné eskadrony 16. obrněné divize USA a 10. května přijeli příslušníci 6. gardové tankové armády 5. gardového tankového sboru SSSR,“ připomněl František Koch s tím, že právě v Rokycanech v květnu 1945 skončila cesta K. H. Franka na západ.

Druhým výročím jsou samotná Bahna, která se konají po pětatřicáté. „Letos jsme historickou ukázku s naší technikou pojali na Bahnech jako jednu opravdu velkou rozdělenou do dvou dílů. První bude o konci války a zatčení K. H. Franka, druhá připomene poslední boje u Milína na Příbramsku, kde se partyzáni pokusili zastavit ustupující jednotky SS a byl z toho masakr. Do bojů se tam zapojili i příslušníci 2. a 4. ukrajinského frontu, v závěru se zapojili i příslušníci armády USA. Na Bahnech se do ukázky zapojí dvanáct našich tanků a obrněná vozidla, vše z období druhé světové války,“ prozradil dále Koch.

Lidé uvidí v akci i tank T34/76, který v muzeu dali dohromady podle bývalého velitelského tanku Josefa Buršíka. Ten dostal za osvobození Kyjeva titul Hrdiny Sovětského svazu a zlatou hvězdu. I když chtěl při osvobozování dojet s tankem až do Prahy, stroj dostal zásah při operaci u Dukly.

Sobotní akce v areálu mezi Strašicemi a Dobřívem začne v devět hodin ráno koncertem vojenské hudby, hlavní program pak odstartuje o hodinu později průletem vojenských letounů. Předpokládaný konec je před 17. hodinou.

Bahna loni navštívil i prezident Petr Pavel (29. 6. 2024)