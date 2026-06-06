Tisíce lidí od rána proudily na letošní Den pozemních vojsk Bahna u Strašic na Rokycansku. Největší akce pozemních sil v Česku pro veřejnost představuje dynamické ukázky vojenské techniky, z novinek například bojové vozidlo pěchoty CV90 a tank Leopard 2A4. Diváci mohou zhlédnout historické scény. Podle náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky je zájem i podpora veřejnosti pro armádu velmi důležitá, řekl novinářům.
"Armáda vždycky stojí na podpoře veřejnosti. To se nezměnilo, to bylo i dřív, ale dneska má mimořádný význam i v tom, že během těch posledních čtyř let, kdy já jsem byl náčelník generálního štábu, jsme prošli přelomovým obdobím v tom, že armáda dostala úplně nové zadání. Česká republika, tak jako aliance (NATO), reagovala na bezpečnostní situaci přijetím nové bezpečnostní a obranné strategie a z té vyplynulo jasné zadání pro armádu, že se máme připravovat i na konflikt vysoké intenzity velkého rozsahu se státním aktérem, což dřív v zadání nebylo a v tom se vlastně změnilo mnohé," uvedl Řehka.
Akce, jako jsou Bahna, podle něj pomáhají přilákat i nové zájemce o službu v armádě, což česká armáda v současné době nezbytně potřebuje.
Mezi hlavní lákadla letošní přehlídky současné i historické vojenské techniky patří novinky zaváděné do výzbroje armády - bojové vozidlo pěchoty CV90 nebo tank Leopard 2A4. Na akci, která začala před více než 30 lety, si lidé mohou zblízka prohlédnout techniku, historické scény, ukázky schopností jednotlivých druhů vojsk, průlety letadel, výsadkáře i spolupráci jednotek Armády ČR. Program propojí dynamické ukázky, statické expozice, představení armádních útvarů a možnost setkat se s vojáky zblízka.
Tank Leopard 2A4 se předvede v klidu i v pohybu, jízdní vlastnosti ukáže také bojové vozidlo pěchoty CV90. Ze zahraničí na Bahna přijede Polsko s tankem K2 Black Panther, s bojovým vozidlem pěchoty Borsuk, s obrněným transportérem Rosomak-L a s mobilním raketometem Homar-K. Rakousko ukáže obrněné vozidlo Pandur EVO.
Bahna začala v roce 1990 jako malé setkání nadšenců vojenské techniky spojené s jízdou v náročném terénu. Od roku 1994 se akce koná jako oficiální armádní Den pozemního vojska. Bezplatnou akci navštíví za jeden den desetitisíce lidí.