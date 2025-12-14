Bývalá trolejbusová hala byla ve špatném stavu. „Do budovy zatékalo a nevyhovující prostory neumožňovaly bezpečný a komfortní provoz,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Bosák, proč se město rozhodlo k její rekonstrukci.
Střecha má nyní novou skladbu, moderní izolace a zasklení. To přinese výrazné energetické úspory i zlepšení světelných podmínek. Sanací nosné konstrukce se navíc životnost objektu prodloužila až o padesát let.
Nové světlíky mají nyní automatizované otevírání s možností dálkového ovládání prostřednictvím mobilní aplikace. To umožňuje efektivní přirozené větrání, zlepšení mikroklimatu interiéru a doplňkové energetické úspory v letních měsících. Fasáda je opravená v celém rozsahu, doplněná je o novou omítku.
|
Plzeň má velký plán na proměnu areálu DEPO2015, vyjde přes půl miliardy
Rekonstrukce byla technicky náročná. Nosné konstrukce museli obnažit až po železobeton a provést sanaci trhlin i defektů.
Nejnáročnější částí rekonstrukce byla výměna světlíků, které na míru kopírují obloukovou geometrii střechy. „Každé zasklívací pole mělo jiný tvar, úhly i délky stran a každá tabule skla proto musela být originál,“ vysvětluje výrobní ředitel společnosti MIRAS, která je zhotovitelem veřejné zakázky, Pavel Zolotarev.
Celkem bylo vyrobeno a osazeno zhruba pět set atypických tabulí a jejich montáž vyžadovala maximální přesnost i speciální techniku. Manipulace s ocelovými konstrukcemi a skly znamenala přesun pěti set tun materiálu. „Šlo o vysoce precizní práci, která vyžadovala speciální manipulaci a jeřáby s vyložením přes sto metrů,“ doplňuje výrobní ředitel. Opravy probíhaly za částečného provozu kreativního komplexu.
„Tato rekonstrukce je pro mě důkazem, že i technické řešení může být umělecké dílo. Poskládat pět set originálních tabulí skla do obloukové konstrukce je práce, kterou v Česku zvládne opravdu jen málokdo. A právě proto si vážím chytrých hlav z firmy, která patří k nám do skupiny. V Alufores dokážou vymyslet řešení i tam, kde už častokrát žádné není. I díky nim projekt dopadl přesně tak, jak měl,“ uvedl majitel MIRAS Group Michal Fictum a dodal, že technologie i postupy použité na tomto projektu patří mezi specializace, které v Česku zvládne jen velmi omezený počet firem.
Modernizace bývalé trolejbusové haly přišla město na 77 milionů korun bez DPH. Nyní bude následovat druhá etapa, která potrvá do srpna příštího roku. Na řadu přijdou interiéry. Momentálně se hledá jejich zhotovitel.
Celková rekonstrukce bývalé trolejbusové haly přijde na zhruba 250 milionů korun. Na zhruba stejnou částku by měla přijít i rekonstrukce druhé sousední autobusové haly.
|
Bydlení na pětníku. V Depu ukázali inspiraci pro běžný život na pár metrech
DEPO2015 je historicky zajímavé především pro svůj industriální původ a proměně prostor pro kulturu. V 19. století se zde nacházel cukrovar. Ten byl jedním z podniků, které stály u zrodu průmyslové tradice Plzně.
Ve 20. století byl areál přestavěn na depo pro autobusy a trolejbusy. Vznikly zde velké haly pro parkování vozidel, opravárenské dílny a technické zázemí. V roce 2015 se pak chátrající areál proměnil v kulturní a kreativní zónu DEPO2015. Šlo tehdy o jeden z hlavních projektů v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury. Komplex patří k největším dochovaným areálům v Plzni, které nebyly zbourány, ale revitalizovány, a zachovala se jeho autentická podoba.