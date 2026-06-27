Desetitisíce květů růží rozzářily celou škálou barev zámek Nebílovy poblíž Plzně

Přes 170 druhů růží starých odrůd i moderních anglických a dalších obdivovali dnes návštěvníci státního zámku v Nebílovech u Plzně. Na jeho 1,5hektarové zahradě, kam je vstup zdarma, jsou desetitisíce květů celé škály barev kromě modré - od bílé přes žlutou, různé odstíny růžové, červené a fialové po kaštanově hnědou. Nakvétají v druhé polovině června. Kvůli tomu, že v kraji pokračuje vlna veder a dnes mají padnout teplotní rekordy, nebyla návštěvnost vysoká. Také růže kvetou vinou vedra o týden dřív než obvykle, letos je to strašně uspíšené, řekl ČTK kastelán Milan Fiala.
"Pořád se to drželo, ale teď za těch 14 dní všechno vyletělo ven. A pokud je máme v květináčích, tak tam se ty kořínky až pálí. Vykvetou a květ okamžitě uschne. Je to extrém," uvedl Fiala. Keřové sadové růže kvetou dva tři týdny a teď zažívají největší boom.
"Zjistili jsme, k našemu úžasu, že v Česku máme největší počet odrůd takzvaných starých růží, šlechtěných asi do roku 1860. To jsou růže, s nimiž se tady mohli potkávat vlastníci a obyvatelé nebílovského zámku za Černínů a Valdštejnů," řekl Fiala. Většina kvete jednou za rok, kromě remontantních, opakovaně kvetoucích růží. "Úžasné propojení je, že mají stejné datum vzniku jako plzeňské pivo (Pilsner Urquell), tedy rok 1842. První remontantka La Reine byla tehdy vyšlechtěná ve Francii," uvedl.
V zahradě roste asi 90 druhů starých růží, 70 druhů anglických a čajohybridy i popínavé druhy. "Je to přes 170 druhů ve 350 kusech, většinou keřů sadových růží. A musíme se pochlubit, že máme z českých, moravských a slovenských rozárií i nejkomplexnější jmenovky, což mě těší," uvedl Fiala. Růže v zahradě se musí řezat, protože tam není velký prostor, takže se nikdy nerozvinou do třímetrových keřů, maximum je 1,5 metru. "Mám jednu zahradnici, která je ráda, že stříhá to, co stíhá. Jsou tu desetitisíce květů, které by se měly průběžně oštípávat, ale na to není čas," řekl. Většina keřů kvete jednou ročně, anglické dvakrát v dlouhých intervalech. "Teď pokvetou do půlky července, pak od srpna do listopadu. Na nádvoří je New Dawn růže, která kvete 22. prosince, uvedl.
Podle Fialy chodí teď v horkých dnech na zámek méně návštěvníků než v chladnějších letech. "My nejsme jižní Čechy, kde jdou na Lipno a když jsou vysmažení, tak se jedou ochladit na zámky. Sem přijedou cíleně na zámek. A jak říkají kolegové z jižních Čech: Prosím tě, jak si vás vůbec najdou? Vždyť tam nemáte to Lipno," uvedl. Loňské léto na zámku Nebílovy bylo lepší než v roce 2024. "Letos to bude slabší, i víkendy. Ale je to na všech památkách," uvedl. Staré růže začal Fiala pěstovat s kolegyní před 15 lety.