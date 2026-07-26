Hasiči během dneška dohasili požár pěti hektarů lesa v kopci u Velhartic na Klatovsku. Hořet začalo v sobotu kolem 16:00. Škoda bude kolem milionu korun, řekl dnes ČTK velitel zásahu Aleš Bucifal. Příčina vzniku ohně zatím není známá. Na Klatovsku, kde jsou největší plochy lesů v Plzeňském kraji, jde podle něj o největší letošní požár lesního porostu rozsahem i nasazením sil.
"Je to ukončené, už jsme odjeli. Hlídá to jen místní jednotka a zítra (v pondělí) se to předává Lesům ČR," uvedl v 18:00 Bucifal.
"Třetí stupeň požárního poplachu byl ukončený (v sobotu) kolem půlnoci," uvedl už dříve velitel zásahu. Hasiči během dneška hledali skrytá ohniska, dohašovali a rozkopávali terén a prolévali jej vodou. Kořeny borovic i smrků jsou shořelé na celé ploše a kmeny jsou poškozené.
"Lesních požárů na Klatovsku bylo letos spousta, ale tenhle je rozsahově i co se týče sil a prostředků největší," uvedl Bucifal. Navíc je ve Velharticích pro hasiče velmi nebezpečný terén. Kopec je strmý a hrozily pády.
Klatovští hasiči ještě v sobotu od 14:00 zasahovali u menšího požáru v Opolenci, části Kašperských Hor, kde jich bylo přes 20. "Tam to byla plocha zhruba 50 krát 50 metrů. Zlikvidovali jsme to do hodiny a předali majiteli," dodal velitel.