Přespání venku s bezdomovci si v noci na pátek přišly vyzkoušet na břeh Radbuzy desítky Plzeňanů. Čtvrtý ročník akce Noc venku, zaměřený na chudobu ve veřejném prostoru, podle koordinátorky Petry Lupták Burzové diskutoval, proč je město nehostinné k nejchudším obyvatelům. Plný sál DEPO2015 probíral alternativní přístupy k nim místo represí a vytlačování těchto lidí. Následovalo přespání, kde bezdomovci u ohně vyprávěli své příběhy a zpívali. V noci má být v Plzni až osm stupňů nad nulou.
"Loni spalo 30 lidí, letos se jich ohlásilo o desítky víc. Každý rok zájem veřejnosti roste. Většina si vzala spacáky, stany a někteří spí jenom na kartonech," uvedla Lupták Burzová. Akce, na níž je dobrovolné vstupné formou darů pro lidi v nouzi, pořádá plzeňská obecně prospěšná společnost Tady a teď, která dlouhodobě pomáhá lidem i rodinám ohroženým chudobou. Zapojily se místní sociální služby, školy i univerzita. "Je to osvětová akce a hlavně právě prostor pro to, aby se otevřel dialog," řekla ředitelka Tady a teď Michaela Stehlíková. Organizátoři vidí cestu v tom, aby si každý řekl své potřeby a vytvořil se ve městech skutečný veřejný prostor, kdy se spojí všichni aktéři a pochopí své potřeby navzájem. Data z výzkumů mluví jasně ve prospěch preventivních aktivit a ne represivních, řekla.
Sociální služby jsou podle Stehlíkové dlouhodobě podfinancované. "My to kapacitně vůbec nezvládáme. A v současné době navíc čelíme krizi bydlení a dopadů změny dávkového systému (tzv. superdávky). A lidé, kteří třeba nebyli ještě na ulici, ale žili na ubytovnách, tak se teď dostávají ve velkém počtu na ulici," uvedla Stehlíková. Sociální služby musí mít podle ní systémové nástroje.
Neziskové organizace podle Lupták Burzové akcentují dva pilíře - dostupné bydlení a intenzivní terénní práci včetně dobré praxe z jiných měst i ciziny. Oficiálně se udává, že je v Plzni 400 lidí bez domova, ale podle terénních pracovníků jsou jich další tisíce skrytých a počty rostou.
Jan Kulhavý, který žil deset let na ulici v řadě měst a dnes pracuje jako terénní sociální pracovník Maltézské pomoci, uvedl, že se musí změnit přístup nejvyšších politiků. "Od nich přichází narativ, že by se ti lidé měli separovat, vytlačovat a dokonce se předhání v tom, kdo víc s bezdomovci v uvozovkách zatočí," řekl ČTK. V Praze to podle něj pociťují i na rušení nízkoprahových denních center a nocleháren. Kulhavý potvrdil nárůst latentního bezdomovectví i vinou pozdě vyplácené superdávky. "Klienti jsou vyhazováni z ubytoven, nedá se to řešit jinou dávkou," uvedl.
Podle něj má Praha veřejný prostor "drobně přívětivější". "Tady (v Plzni) jsem si všiml mříží pod mostem, kdy vlastně bereme lidem tu poslední možnost se schovat před deštěm. Nebo v Českých Budějovicích je to zamykání parovodů a podobná opatření, která cílí proti alespoň minimálnímu komfortu lidí, kteří se pohybují na ulici," řekl.
Podle bývalého bezdomovce Romana Nykodéma, který pracuje jako terénní pracovník plzeňského spolku K srdci a jako asistent městské policie, ovlivňují vztah veřejnosti k bezdomovcům politici, ale i novináři. "Označují bezdomovce jako nějaké podlidi. Politika obecně k nim není přátelská. Změna by měla začít u poslanců a u lidí, kteří mluví do televize," řekl. Podle Nykodéma si v Plzni na lidi bez domova stěžuje veřejnost a volá často strážníkům, že třeba před domem sedí bezdomovci. Ve městech by mělo být dostatek denních center a nočních nocleháren, aby nebyli tito lidé na ulici, uvedl.
Podle Burzové chudoba ani bezdomovectví nezmizí tím, že je města vytlačí z center. "Jen se přesune jinam," řekla.
Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí přespává v Česku na ulici zhruba 18.000 lidí.