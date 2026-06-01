Dětská lékařka Jiřina Křížková obdržela v Plzni Cenu 1. června za obranu svobody

Dětská lékařka Jiřina Křížková převzala dnes na slavnostním zasedání zastupitelstva v Plzni od primátora Romana Zarzyckého (ANO) Cenu 1. června. Prestižní ocenění uděluje město od roku 1993 osobnostem, které významně přispěly k prosazení principů demokracie, svobody a obhajobě lidských práv. Křížková, která loni v srpnu oslavila sté narozeniny, přes perzekuci Státní bezpečnosti (StB) rozvíjela obor dětské psychiatrie a bránila svobodu víry a myšlení. Její život je mimořádným svědectvím odvahy, lidskosti a věrnosti hodnotám, které nebyly v dobách totality samozřejmé, řek primátor.
Cena je připomínkou plzeňských událostí z 1. června 1953, kdy Škodováci a další Plzeňané otevřeně vystoupili proti komunistickému režimu, aby vyjádřili nesouhlas s měnovou reformou. Jedno z prvních povstání proti komunistickému režimu v Evropě bylo potlačeno a bylo odsouzeno více než 300 lidí, některé až na 14 let vězení.
Křížková podle primátora zasvětila jako lékařka profesní život pomoci dětem, hlavně těm nejzranitelnějším, stejně významná ale byla i její občanská statečnost. "V době, kdy byla víra a svobodné myšlení považovány za podezřelé, jste se nebála šířit samizdatovou literaturu a podporovat nezávislé duchovní a kulturní aktivity," uvedl. Kvůli své činnosti byla léta sledována a vyslýchána StB.
"Od svého mládí jsem toužila mít svobodu a dělat dobro. Když se dělá dobro, je radost. A když je radost, vzniká láska," řekla při převzetí ceny Křížková, která se podepsala do pamětní knihy města.
Křížková, narozená v roce 1925 v Plzni, je průkopnicí dětské psychiatrie. Diplom získala v roce 1950. První lékařskou praxi měla v Sušici, v roce 1958 se stala primářkou nového oddělení dětské psychiatrie pro děti předškolního věku v dobřanské psychiatrické léčebně. Kvůli víře a občanským postojům byla v roce 1974 z funkce odvolána.
Aktivně se také zapojila do neoficiálního katolického života. Už v roce 1944 se stala terciářkou, tedy neřeholnicí františkánského řádu a na konci 40. let minulého století navázala v Praze kontakty s katolickým prostředím. Už tehdy ji sledovala StB. Šířila zakazované texty, přivážela do Československa dosud neznámé dokumenty 2. vatikánského koncilu. V 60. letech se dvakrát setkala s arcibiskupem Josefem Beranem. Podílela se na vzniku ekumenických biblických rodin a Křesťanské akademie v Plzni, podporovala komunitní i sociální projekty. Jako jediná žena byla v roce 1968 nominována do Arcidiecézní pastorační rady.
V roce 2016 převzala z rukou tehdejšího ministra obrany pamětní odznak a dekret, které dokládají její aktivní odpor a odboj proti komunismu, v roce 2024 čestnou plaketu za odvážné postoje od hejtmana. Mezi laureáty Ceny 1. června jsou bývalý prezident Václav Havel, francouzský politolog a historik Jacques Rupnik, spisovatel, publicista a politik Pavel Tigrid, komentátor, publicista a esejista Jefim Fištejn, signatářka Charty 77 Dana Němcová, novinář Karel Sedláček a další.