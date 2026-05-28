Diakonii Západ chybí peníze na terapeutický tábor pro děti z pěstounských rodin

Diakonie Západ připravuje terapeutický tábor pro děti a dospívající z pěstounských rodin, kteří mají často zkušenosti s násilím, nejistotou nebo odmítnutím. Tábor Cesta pokojného bojovníka nabídne na přelomu července a srpna bezpečné prostředí pro 15 dospívajících z Plzeňského kraje. Program se zaměří na práci s emocemi, posilování sebedůvěry, komunikaci a zvládání náročných životních situací. Na jeho uskutečnění Diakonie shání 104.000 korun ve veřejné sbírce, řekla dnes ČTK Barbora Uldrychová z Diakonie Západ.
Tábor je určený pro mladé lidi od 13 do 18 let. "Pro spoustu dětí a dospívajících v pěstounské péči je důležité potkat se s vrstevníky, kteří mají podobnou životní zkušenost. Na táboře můžou mluvit o věcech, které se jinde těžko vysvětlují," řekla Uldrychová.
Mnohé děti v náhradní rodinné péči si podle ní dlouhodobě nesou prožitou zkušenost nejistoty, ztráty, odmítnutí nebo přesvědčení, že všechny problémy musí zvládnout samy. V běžném kolektivu si ale často připadají jiné, zatímco na terapeutickém pobytu mohou zažít přijetí bez hodnocení. A právě schopnost mluvit o prožitých traumatech je tím zásadním krokem vedoucím k uzdravení zraněné dětské duše. Potřebují odbornou pomoc i bezpečné vztahy, uvedla Uldrychová.
Jedním z příkladů je šestnáctiletý Mikuláš z Plzeňského kraje. Spolu s bratrem vyrůstal u rodičů v prostředí poznamenaném alkoholem a násilím. Když mu byl rok, o oba chlapce se začali starat prarodiče. Kvůli jejich zdravotním problémům spojeným s vysokým věkem však museli oba sourozenci už v dětství převzít část odpovědnosti za chod domácnosti. Přesto Mikuláš dobře studuje a chce pokračovat na vysokou školu a stát se soudcem nebo státním zástupcem.
Vybrané peníze pomohou uhradit ubytování, stravu, terapeutické aktivity i programové vybavení. Podle Diakonie může pomoci i menší příspěvek. Například 690 korun pokryje jednodenní stravu pro jedno dítě, 1500 korun podpoří terapeutické aktivity a tři tisíce korun významně přispějí na ubytování účastníka tábora.